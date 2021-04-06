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Махнула на себя рукой? Недавно родившая Пэрри перестала бриться

Махнула на себя рукой? Недавно родившая Пэрри перестала бриться

Кэти Перри и Орландо Блум в конце прошлого лета стали родителями. У пары родилась дочь Дейзи Дав.
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После родов артистка не стала тут же садиться на диеты и бежать в спортзал. Судя по снимкам, которые удалось сделать папарацци через несколько месяцев после появления малышки на свет, звезда спокойно относится к своему телу. Певица наслаждается обществом дочери и отмечает, что выглядит, как любая обычная женщина после беременности и родов.

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Однако на днях выяснилось, что Кэти Перри теперь в целом более равнодушна к бьюти-процедурам. В эфире шоу American Idol знаменитость призналась, что после появления дочери перестала брить ноги. Артистка заявила девушке на сцене, что ее голос – это ангельский мир. "Когда ты пела, волосы на ногах поднялись на полтора дюйма. Мурашки по всему телу!" – отметила звезда.

В качестве доказательства Кэти Перри закинула ноги на стол и продемонстрировала пушок. Второй член жюри, кантри-певец Люк Брайан, окинул взглядом голени певицы и резюмировал: "Волосы и правда есть".

Напомним, Кэти Перри и Орландо Блум планировали сыграть свадьбу еще до рождения дочери, однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Влюбленные обручились пару лет назад и хотели отметить бракосочетание в Японии, но увы, мир закрыл границы. По слухам, молодые родители все же поженились. Западная пресса сообщает, что артисты провели тайную церемонию.

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Фото: Europa Press/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Автор: 6 апреля 2021, 17:28 Источник: Entertainment Tonight ✓ Надежный источник
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