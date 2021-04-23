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"Звезды любят хайп": Сябитова вмешалась в скандал с Макеевой

"Звезды любят хайп": Сябитова вмешалась в скандал с Макеевой

Роза Сябитова решила высказать свое мнение о любовном треугольнике, в котором оказалась замешана Анастасия Макеева.
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Главная сваха страны призналась, что ее попросили рассказать, что она думает по поводу скандального романа актрисы, который сейчас обсуждает вся страна. Напомним, что Анастасия Макеева собирается в очередной раз замуж за мужчину, оставившего жену и четверых детей.

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Роза Раифовна Сябитова телеведущая, сваха

 Анастасия Васильевна Макеева

Анастасия Васильевна Макеева актриса

В своем инстаграм-аккаунте Роза Сябитова емко заметила: "Люди любят скандалы, а Звёзды – хайп!"

Телеведущая уверена, что закончится вся эта история страданием и вина будет здесь лежать на трех взрослых людях, которые втянули в свои разборки детей. Напомним, в эфире одного из телешоу комментарий взяли даже у оставленных детей Романа Малькова – нового возлюбленного артистки.

Ведущая "Давай поженимся" считает Макееву талантливой актрисой и даже следит за ее творческой судьбой, однако она не думает, что Анастасия сможет быть счастлива после того, как "танком проехалась по чьей-то жизни". Сябитова считает, что участникам этого скандала советы уже не помогут, процесс запущен и он необратим. А своим подписчикам телеведущая посоветовала не вмешиваться в семьи: если брак мужчины обречен, то пусть он угаснет самостоятельно.

Относительно ситуации, в которую попала Анастасия Макеева, сваха добавила, что мужчина, склонный к изменам в первом браке, может вернуться к этой привычке и во втором.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 23 апреля 2021, 18:23 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Анастасия Макеева сменила профессию

комментарии

Ответить:

Гость695210
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Права Роза.
Гость706912
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Звёзды любят хайп, в рот любят, некоторые и в зад любят! На то они и звёзды! Артисты на такую низость- не способны!
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