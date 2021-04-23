"Звезды любят хайп": Сябитова вмешалась в скандал с Макеевой

Роза Сябитова решила высказать свое мнение о любовном треугольнике, в котором оказалась замешана Анастасия Макеева.

Главная сваха страны призналась, что ее попросили рассказать, что она думает по поводу скандального романа актрисы, который сейчас обсуждает вся страна. Напомним, что Анастасия Макеева собирается в очередной раз замуж за мужчину, оставившего жену и четверых детей.

В своем инстаграм-аккаунте Роза Сябитова емко заметила: "Люди любят скандалы, а Звёзды – хайп!"

Телеведущая уверена, что закончится вся эта история страданием и вина будет здесь лежать на трех взрослых людях, которые втянули в свои разборки детей. Напомним, в эфире одного из телешоу комментарий взяли даже у оставленных детей Романа Малькова – нового возлюбленного артистки.

Ведущая "Давай поженимся" считает Макееву талантливой актрисой и даже следит за ее творческой судьбой, однако она не думает, что Анастасия сможет быть счастлива после того, как "танком проехалась по чьей-то жизни". Сябитова считает, что участникам этого скандала советы уже не помогут, процесс запущен и он необратим. А своим подписчикам телеведущая посоветовала не вмешиваться в семьи: если брак мужчины обречен, то пусть он угаснет самостоятельно.

Относительно ситуации, в которую попала Анастасия Макеева, сваха добавила, что мужчина, склонный к изменам в первом браке, может вернуться к этой привычке и во втором.