"Звезды любят хайп": Сябитова вмешалась в скандал с Макеевой

Главная сваха страны призналась, что ее попросили рассказать, что она думает по поводу скандального романа актрисы, который сейчас обсуждает вся страна. Напомним, что Анастасия Макеева собирается в очередной раз замуж за мужчину, оставившего жену и четверых детей.
В своем инстаграм-аккаунте Роза Сябитова емко заметила: "Люди любят скандалы, а Звёзды – хайп!"
Телеведущая уверена, что закончится вся эта история страданием и вина будет здесь лежать на трех взрослых людях, которые втянули в свои разборки детей. Напомним, в эфире одного из телешоу комментарий взяли даже у оставленных детей Романа Малькова – нового возлюбленного артистки.
Ведущая "Давай поженимся" считает Макееву талантливой актрисой и даже следит за ее творческой судьбой, однако она не думает, что Анастасия сможет быть счастлива после того, как "танком проехалась по чьей-то жизни". Сябитова считает, что участникам этого скандала советы уже не помогут, процесс запущен и он необратим. А своим подписчикам телеведущая посоветовала не вмешиваться в семьи: если брак мужчины обречен, то пусть он угаснет самостоятельно.
Относительно ситуации, в которую попала Анастасия Макеева, сваха добавила, что мужчина, склонный к изменам в первом браке, может вернуться к этой привычке и во втором.
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