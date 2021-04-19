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Шоу-бизнес
"Продает честь отца своих детей": Макеева дала оплеуху брошенной жене своего любовника

"Продает честь отца своих детей": Макеева дала оплеуху брошенной жене своего любовника

Анастасия Макеева набросилась с обвинениями на супругу Романа Малькова, оставшуюся одну с четырьмя детьми.
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Актриса резко осудила Светлану Малькову, которая публично жалуется на неверного мужа и считает Анастасию Макееву коварной разлучницей. Артистка в своем инстаграм-аккаунте отметила, что сама никогда не дает такие интервью.

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 Анастасия Васильевна Макеева

Анастасия Васильевна Макеева актриса

Теледива раскритиковала женщину за то, что она якобы из корыстных целей лжет и поливает грязью возлюбленного. При этом Анастасия Макеева обнародовала ряд фото супруги Романа Малькова, которые Светлана сделала в Москве.

Ведущая заявила, что на снимках женщина выглядит счастливой и довольной жизнью. Она отметила, что многодетная мать разъезжает по столице на лимузине и пьет шампанское, снимается в ток-шоу со знаменитостями, охотно дает общается с журналистами. "Продает честь отца своих детей", – дала словесную оплеуху жене своего любовника Анастасия Макеева.

По мнению звезды, Светлана ломает психику своих детей. Также актриса добавила, что им с Романом предлагали за большой гонорар дать подобные интервью. А вот супруга Малькова, считает телеведущая, на шоу "Звезды сошлись" на НТВ не намерена останавливаться.

По данным Анастасии Макеевой, супруга ее любовника собирается побывать в студии программы "Пусть говорят" Первого канала. Напомним, артистка раскрыла личность своего возлюбленного в январе этого года. Выяснилось, что мужчина женат и имеет четверых отпрысков.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 19 апреля 2021, 12:21 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Анастасия Макеева сменила профессию

комментарии

Ответить:

гость 734965
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О какой чести идет речь-бросил жену,детей ,запрыгнул к тебе в постель,а может ты сама затянула и вы обои на всю страну трубите ,что офигенно счастливы! Ты сама сколько раз была безумно счастливой-хватает пальцев на руках, чтоб сосчитать, а смело осуждаешь женщину мать 4детей и не шала..ву как ты.Сидела бы тихо и наслаждалась возможностью -попользоватся чужим мужем! Дуринда-без стыда и совести!
Гость .
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Настя, супругу твоего сожителя не оправдываю, но понять могу. Она сейчас находится в таком состоянии, что способна на любые необлюдуманные поступки, о которых потом, возможно будет жалеть. А вот тебя понять не могу. Твой поступок равносилен банальному воровство. И ты ещё с таким упоением об этом рассказываешь всей стране!!!
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