"Продает честь отца своих детей": Макеева дала оплеуху брошенной жене своего любовника

Актриса резко осудила Светлану Малькову, которая публично жалуется на неверного мужа и считает Анастасию Макееву коварной разлучницей. Артистка в своем инстаграм-аккаунте отметила, что сама никогда не дает такие интервью.
Теледива раскритиковала женщину за то, что она якобы из корыстных целей лжет и поливает грязью возлюбленного. При этом Анастасия Макеева обнародовала ряд фото супруги Романа Малькова, которые Светлана сделала в Москве.
Ведущая заявила, что на снимках женщина выглядит счастливой и довольной жизнью. Она отметила, что многодетная мать разъезжает по столице на лимузине и пьет шампанское, снимается в ток-шоу со знаменитостями, охотно дает общается с журналистами. "Продает честь отца своих детей", – дала словесную оплеуху жене своего любовника Анастасия Макеева.
По мнению звезды, Светлана ломает психику своих детей. Также актриса добавила, что им с Романом предлагали за большой гонорар дать подобные интервью. А вот супруга Малькова, считает телеведущая, на шоу "Звезды сошлись" на НТВ не намерена останавливаться.
По данным Анастасии Макеевой, супруга ее любовника собирается побывать в студии программы "Пусть говорят" Первого канала. Напомним, артистка раскрыла личность своего возлюбленного в январе этого года. Выяснилось, что мужчина женат и имеет четверых отпрысков.
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