"Раньше с нами был папа": Анастасию Макееву считают разлучницей

Недавно Анастасия Макеева получила предложение руки и сердца от очередного избранника, но, оказалось, что у него уже есть семья.

39-летняя актриса уже трижды была замужем. Не так давно знаменитость представила публике своего нового возлюбленного – Романа Малькова, который предложил ей стать его женой. Анастасия Макеева предложение приняла, но оказалось, что у ее избранника в Словении есть жена и четверо детей.

В программе "Звезды сошлись" на телеканале НТВ дочь Малькова рассказала, что папа перестал с ними общаться и присылать семье деньги, как будто он вычеркнул наследников из своей жизни. Девочка подчеркнула, что сейчас с ними занимается только мама – Светлана Малькова. Женщина живет с детьми в Словении и с трудом сводит концы с концами. Ее супруг уехал на заработки в Москву, где и познакомился с Макеевой, а затем перестал общаться с семьей. Малькова считает, что актриса отняла у нее мужа, а у детей – отца. Сама Светлана уже остыла к Роману, но не понимает, почему он бросил детей, которые очень скучают по отцу.

При этом Макеева уверяет, что ее избранник – прекрасный отец, который даже планирует забрать детей в Москву. Ранее в одной из телепередач актриса признавалась, что сразу знала о семейном положении своего возлюбленного. При этом Анастасия Макеева считает, что мужчина не баран, которого можно увести из семьи – он сам выбирает свою судьбу.