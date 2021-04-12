Разлучницу Макееву публично освистали за роман с женатым: Ходит по костям

В эфире шоу "Звезды сошлись" артистка попыталась оправдаться. По ее словам, мужчина что, баран или теленок, которого можно увести куда-то? Знаменитость не считает себя виноватой в крахе семьи. Актриса отметила, что они с возлюбленным просто хотят быть счастливы, а его бывшая жена не может этого принять.
Светлана Малькова также появилась в студии шоу. Экс-супруга жениха Анастасии Макеевой рассказала, что живет в Словении вместе с четырьмя детьми. Муж уехал на заработки в Москву, встретил актрису и перестал общаться с семьей. По словам Мальковой, ей обидно, что он прервал связь с наследниками, которые ужасно скучают по отцу. Также выяснилось, что жених актрисы ни копейки не дает на содержание детей, а также угрожает бывшей жене тем, что оставит ее на улице.
Другие гости шоу "Звезды сошлись" осудили Анастасию Макееву и назвали ее разлучницей. Поэтесса Лариса Рубальская назвала артистку проводником дьявола и заявила, что быть разрушительницей – ее предназначение.
"Есть такие люди, которые ходят по костям", – отметила гостья программы.
Татьяна Буланова, которая вообще узнала об измене мужа из телешоу, также не поддержала Анастасию Макееву. Она посоветовала актрисе еще раз подумать, прежде чем выходить замуж за такого человека, ведь четверо детей – это и алименты, и моральный аспект.
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