"Он вошел": Ивлееву перекосило от ласк с известным продюсером

В своем микроблоге Анастасия Ивлеева рассказала, что ее давней мечтой была встреча с 55-летним певцом и продюсером Валерием Меладзе. Ее подруга и коллега по проекту "Орел и решка" Юлия Коваль осуществила эту мечту.
Анастасия Ивлеева опубликовала фото подарка. На кадрах предстала сама телеведущая в обнимку с подушкой, на которой красовалось фото Валерия Меладзе. От ласк с известным продюсером Ивлееву аж перекосило. Подписчики оценили ее юмор.
«Красиво он вошел в твою грешную жизнь», – начали напевать подписчики.
Анастасия Ивлеева добавила, что именно о таком подарке она мечтала на 30-летие. Стоит отметить, что юбилей у блогера будет только 8 марта. Почему подарок был сделан заранее, не понятно.
Ранее "Дни.ру" писали о самом дорогом подарке, который Анастасия Ивлеева сделала сама себе. Это была самая дорогая покупка с жизни телеведущей. Она купила себе спорткар Ламборджини за 23 миллиона рублей.
Напомним, Анастасия Ивлеева родом из Санкт-Петербурга. Она начинала с маникюрщицы и работала в местном ночном клубе. Потом ей захотелось большего. Она мечтала стать телеведущей и сумела добиться многого. Сегодня Анастасия Ивлеева одна из самых успешных и востребованных на ТВ и в Сети знаменитостей.
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