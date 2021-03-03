"Он вошел": Ивлееву перекосило от ласк с известным продюсером

Блогер и телеведущая проекта "Орел и решка" Анастасия Ивлеева активно ведет свой "Инстаграм" и общается с поклонниками. Она не стесняется шутить над собой, чем и подкупает многих. На днях блогер опубликовала очередной перл.

прочитано 260 раз