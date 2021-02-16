Ивлеева спустила 23 миллиона рублей на дорогую игрушку

Блогер и ведущая Анастасия Ивлеева родом из Санкт-Петербурга. Она начинала с маникюрщицы и работала в ночном клубе. Вскоре ей захотелось большего. Она захотела стать телеведущей. Сегодня Ивлеева одна из самых успешных знаменитостей. Блогер рассказала о самой дорогой своей прихоти.

Сегодня "Настюшка-опасность", как она сама часто себя называет, с гордостью может сказать, что заработала славу своим собственным трудом и остроумием. Ивлеева активно участвует в различных проектах, работала ведущей программы "Орел и решка", а также ведет свое ютуб-шоу, которое пользуется популярностью. Также блогер активно развивает свой "Инстаграм".

В одной из свежих публикаций Анастасия Ивлеева разоткровенничалась с подписчиками и ответила на вопрос, какая трата в ее жизни была самой большой. Оказалось, что это автомобиль "Ламборджини", за который блоге выложила 23 миллиона рублей. Речь идет о шикарном спорткаре Lamborghini Aventador.

При всем размахе такой жизни Анастасия Ивлеева старается не терять имиджа "своей в доску" пацанки. Она призналась, что не любит ходить на светские тусовки. По ее словам, на таких мероприятиях ей скучно. А вот поужинать с друзьями она согласится с удовольствием.

Напомним, Анастасия Ивлеева приобрела Lamborghini в 2020 году. Всего за несколько месяцев она накопила 142 штрафа за превышение скорости, передает телеканал 360. Всего за быструю езду Ивлееева должна была заплатить 164 тысячи рублей.