Ивлеева спустила 23 миллиона рублей на дорогую игрушку

Сегодня "Настюшка-опасность", как она сама часто себя называет, с гордостью может сказать, что заработала славу своим собственным трудом и остроумием. Ивлеева активно участвует в различных проектах, работала ведущей программы "Орел и решка", а также ведет свое ютуб-шоу, которое пользуется популярностью. Также блогер активно развивает свой "Инстаграм".
В одной из свежих публикаций Анастасия Ивлеева разоткровенничалась с подписчиками и ответила на вопрос, какая трата в ее жизни была самой большой. Оказалось, что это автомобиль "Ламборджини", за который блоге выложила 23 миллиона рублей. Речь идет о шикарном спорткаре Lamborghini Aventador.
При всем размахе такой жизни Анастасия Ивлеева старается не терять имиджа "своей в доску" пацанки. Она призналась, что не любит ходить на светские тусовки. По ее словам, на таких мероприятиях ей скучно. А вот поужинать с друзьями она согласится с удовольствием.
Напомним, Анастасия Ивлеева приобрела Lamborghini в 2020 году. Всего за несколько месяцев она накопила 142 штрафа за превышение скорости, передает телеканал 360. Всего за быструю езду Ивлееева должна была заплатить 164 тысячи рублей.
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