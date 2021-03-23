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Рак по наследству: Дочь актрисы Самохиной поведала о смертельном диагнозе

Рак по наследству: Дочь актрисы Самохиной поведала о смертельном диагнозе

Наследница покойной артистки Анны Самойловой заявила о жутком страхе смерти, который едва не свел ее с ума. Александра была уверена – онкология в ее семье передается по наследству.
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Знаменитая артистка Анна Самохина скончалась от рака желудка в 2010 году, звезде было всего 47 лет. Для ее дочери Александры эта трагедия обернулась паническими атаками и острыми нервными расстройствами. Наследница актрисы была убеждена — онкология убьет и ее, стоит лишь только сходить ко врачу. Женщина потеряла самообладание и ждала смертельной участи, которую сама себе и придумала. Дочь Анны Самохиной свято верила в то, что страшный недуг в ее семье передается из поколения в поколение.

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"Если что-то заболит, то все — казалось, что умираю", — разоткровенничалась Александра в студии программы "Звезды сошлись". Женщина рассказала, что страх умереть от рака отпустил ее всего несколько лет назад. Сейчас дочь артистки уже не боится опасного диагноза. Ей пришлось посетить немало психологических консультаций, чтобы обрести душевный покой и отпустить жуткие мысли.

Александра отметила, что по отцовской линии ее бабушка и дедушка тоже скончались от рака. Однако наследница звезды подчеркнула, что они были в преклонном возрасте, когда ресурсы организма уже истощены. Ранее Александра проецировала на себя образ жизни матери. У актрисы Анны Самохиной был обычай пить по утрам крепкий кофе натощак, а ее дочь переняла эту привычку.

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Кадр из фильма "Дилер" (2008)
Автор: 23 марта 2021, 01:58 Источник: НТВ/"Звезды сошлись" ✓ Надежный источник
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