Дочь актрисы Анны Самохиной родила второго ребенка

36-летняя Александра Самохина, единственная наследница актрисы Анны Самохиной, сообщила добрую весть. В ее семье случилось пополнение.

Александра Самохина опубликовала фотографию, сделанной крупным планом очаровательной крошечной ручки новорожденного малыша с голубой больничной биркой, на которой обычно пишут все данные матери и ребенка. Как выяснилось, единственная дочь актрисы Анны Самохиной родила еще 28 января, однако лишь сейчас решила поделиться радостной новостью.

Счастливые родители не стали выдумывать экзотическое имя для мальчика. "Добро пожаловать к нам, Иван Антонович", – написала счастливая Александра. Отец ребенка – психоаналитик из Санкт-Петербурга Антон Зелепутин, компетентно передает Woman`s Day. Влюбленные поженились летом прошлого года. Для Александры Самохиной это уже второй брак. С первым мужем Саша прожила немного. В июне 2011 года Самохина родила дочь Еву, а вскоре после этого решила расстаться со своим мужчиной.

Напомним, что Александра Самохина пошла по стопам своей именитой матери и тоже стала актрисой. Однако она не так востребована, из-за чего, впрочем, не сильно переживает. Судя по личной страничке Александры в "Инстаграм", 36-летняя красавица вполне счастлива в том, что смогла реализоваться как жена и мать.

8 февраля будет печальная годовщина со дня смерти Анны Самохиной. Десять лет назад одна из самых привлекательных актрис отечественного кинематографа умерла после изнурительной борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка. Известной артистке было всего 47 лет.