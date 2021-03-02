Баснословные деньги: Джоли безжалостно избавилась от дорогостоящего подарка Питта

Ранее выяснилось, что Анджелина выставила на продажу картину Уинстона Черчилля. Она является единственным произведением искусства, написанным премьер-министром Великобритании во время Второй мировой войны.

Сообщается, что политический деятель написал картину после встречи с Франклином Рузвельтом. Позднее он подарил полотно самому президенту, затем она плавно перешла в руки семьи, которая даже не подозревала о ее ценности. Последней хозяйкой произведения искусства стала Джоли.

Оказалось, что полотно было щедрым подарком бывшего супруга Брэда Питта. Актер подарил картину жене еще в 2011 году. Недавно стало известно, что звезда приняла решение продать презент бывшего возлюбленного. Она выставила его на аукцион. Изначально эксперты прогнозировали, что актриса получит за произведение искусства около 3,4 миллиона долларов. Основные торги начались накануне и завершились достаточно быстро.

Сегодня стало известно, что сделка прошла успешно, и Анджелина продала картину за немыслимые деньги. Полотно приобрели за 11,5 миллиона долларов. По словам журналистов CNN, сумма является рекордной для произведений Черчилля.

Напомним, полотно Уинстона Черчилля, о котором говорят все последние дни, это работа "Башня мечети Аль-Кутубия". Известно, что всего политик написал около пятисот картин. У этого произведения искусства особая история. Сын президента Рузвельта продал его неизвестному кинодеятелю, после чего она долгое время висела у него в туалете. Позднее его семья отдала картину на оценку и была более чем удивлена. Впоследствии именно там его выкупил Брэд Питт для любимой супруги.

