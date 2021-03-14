"Роман с Романом!": Муцениеце и Курцына чуть не поженили

Сейчас личная жизнь Агаты Муцениеце вызывает все больше споров и пересудов. Экс-супруге Павла Прилучного приписывают романы с известными мужчинами, да и сама она не прочь интриговать поклонников.

Разведенная, брошенная, несчастная — такой можно было назвать Агату Муцениеце еще несколько месяцев назад, но уж точно не сейчас. Артистка вовсю наслаждается жизнью без Павла Прилучного, разъезжает на дорогой иномарке и все чаще появляется в компаниях импозантных мужчин. Светская львица намекает, что в ее жизни появился кавалер, но информацию о нем пока держит в секрете.

Недавно Агата Муцениеце сделала совместный кадр с актером Романом Курцыным, отметив, что не состоит с ним в любовных отношениях. Однако слова звезды были восприняты ее подписчиками по-разному. "А лучше бы был роман с Романом!", "Нет романа? Будет – вангую!", "Рома-то покруче Паши будет", "Вы оба красивые, талантливые и походите друг другу!", "Он, кстати, чем-то похож на Прилучного", "Отличная пара бы была. Такие позитивные и спортивные", — написали пользователи Сети к фото.

Изумленные кадром поклонники Агаты Муцениеце чуть не поженили артистов в комментариях к снимку. Тем не менее некоторые осведомленные россияне отметили, что Роман Курцын уже много лет счастлив в браке, поэтому никакой любви с Агатой Муцениеце ему не светит. Подписчики желают кинодиве счастья и надеются, что в скором будущем она объявит имя своего избранника.