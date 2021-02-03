Выгнавшая Питта Джоли сосредоточилась на исцелении семьи

Анджелина Джоли редко высказывается о разводе с Брэдом Питтом. У пары не было имущественных споров, а вот вопросы опеки над детьми решить не могли долго. Наконец, конфликт исчерпан, и артистка решилась на откровенный разговор.

Как отметила голливудская звезда, последние несколько лет были невероятно сложными. Теперь она взяла курс на исцеление семьи. По ее словам, все медленно возвращается на круги своя. "Будто лед оттаивает, в теле восстанавливается кровообращение", – заявила Анджелина Джоли.

После расставания актриса настаивала на полной единоличной опеке над детьми, при этом она хотела ограничить их общение с Брэдом Питтом. Бывший муж сопротивлялся, но в итоге все же сдался под напором Джоли. Несмотря на это, артистка все равно старается сделать так, чтобы наследники регулярно виделись с папой.

Как рассказала голливудская звезда, они с Питтом живут недалеко друг от друга – всего в пяти минутах ходьбы. Между их домами есть множество укромных тропинок и ходов, которые позволяют перемещаться без страха быть замеченными. "Мне нравится, что здесь можно пройтись и подумать", – говорит Анджелина Джоли.

По словам актрисы, ее сложно назвать идеальной матерью в классическом понимании этого слова. Она старается быть для своих детей в первую очередь другом и хорошим собеседником. Как отметила актриса, она обожает проводить с ними вечера в дискуссиях. Для звезды важно, чтобы наследники видели в ней не особенного человека, а взрослого, который просто старше.

Напомним, для многих развод Джоли и Питта был словно гром среди ясного неба. В один прекрасный день актриса просто выгнала мужа из дома и заявила, что он негативно влияет на детей.