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Шоу-бизнес
Филипп Киркоров стал жертвой скандала на федеральном канале

Филипп Киркоров стал жертвой скандала на федеральном канале

Филипп Киркоров. Фото: Anatoly Lomokhov, Анатолий Ломохов/Global Look Press/www.globallookpress.com
Чудесным образом эстрадный певец стал фигурантом очередной ссоры представителей шоу-бизнеса. Всему виной проект "Танцы со звездами" и голосование телезрителей. Поговаривают, что Филипп Киркоров лично привел Сергея Лазарева на сцену и в очередной раз повлиял на его успех.
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Все началось с того, что артист, победивший в шоу на федеральном канале, неосторожно высказался в адрес своего соперника Давида Манукяна. По словам Лазарева, блогер попал на телевидение благодаря известному человеку.

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Похоже, что Сергей напомнил о всеми известной экс-возлюбленной начинающего артиста. К слову, Ольга Бузова действительно обращалась к подписчикам и призывала проголосовать за неверного любовника. История приобрела новый поворот, когда на горизонте появилась бабушка Давы.

Пожилая женщина встала на защиту внучка и напомнила о прошлом Лазарева. Родственница блогера отметила, что в свое время Сергей оказался на "Евровидении" по просьбе влиятельного исполнителя.

"Постеснялся бы это говорить. А ничего, что этот великий и душой и сердцем человек за ручку довел Сережу до "Евровидения". В этом месте надо было прикусить язычок", – высказалась Милена Васильевна.

Многочисленная аудитория мгновенно угадала имя главного спасителя Сергея Лазарева. В данном случае речь идет о короле российской эстрады. И правда, роль Киркорова сложно переоценить. Подписчики принялись обсуждать нелегкий путь исполнителя и бесспорную поддержку Филиппа Бедросовича на ежегодном фестивале. Остается только гадать, разрешится ли спор между двумя финалистами мирным путем?

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Автор: 22 февраля 2021, 13:19 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Лазарев и Киркоров блеснули на вечеринке в честь "Евровидения"

комментарии

Ответить:

Гость623615
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Вот Вам и разгадка!!..Мало Д.Манукяну пиара через О.Бузову,так,сюда подключились Киркоров,бабушка Д.Ман.- лезут и лезут вверх!!Правдами и неправдами!!..Совсем совесть потерял Д.Манукян!!??Противный,с толстой армянской ж...пой!.
НАДОЕЛ!.....КОГДА УЖЕ НАШИ РОССИЯНЕ БУДУТ НА ПЬЕДЕСТАЛЕ ПОБЕДЫ!!??Такие профессиональные пары ушли с программы Танцы со звездами!?? А Д.Ман.ничего из себя не представляет!!Страшный кабан!!Врун и матершинник!
Гость630073
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Где появляется мезкий ПОП-кароль, петух в перьях Киркорян, там везде грязь и аморалка!
гость
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От Киркорова одна грязь. Кто ему дал народного? Гадкий, грязный, жадный, наглый извращенец. Позор шоу-бизнеса. Раньше хоть смазливый был, а сейчас тошнотворный и презираемый. Непонятно, кто его сейчас тянет и поддерживает. Раньше Алла его тянула, а теперь...? Таланта то на такие амбиции кот наплакал.
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