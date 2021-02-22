Филипп Киркоров стал жертвой скандала на федеральном канале

Чудесным образом эстрадный певец стал фигурантом очередной ссоры представителей шоу-бизнеса. Всему виной проект "Танцы со звездами" и голосование телезрителей. Поговаривают, что Филипп Киркоров лично привел Сергея Лазарева на сцену и в очередной раз повлиял на его успех.

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