Филипп Киркоров стал жертвой скандала на федеральном канале

Все началось с того, что артист, победивший в шоу на федеральном канале, неосторожно высказался в адрес своего соперника Давида Манукяна. По словам Лазарева, блогер попал на телевидение благодаря известному человеку.
Похоже, что Сергей напомнил о всеми известной экс-возлюбленной начинающего артиста. К слову, Ольга Бузова действительно обращалась к подписчикам и призывала проголосовать за неверного любовника. История приобрела новый поворот, когда на горизонте появилась бабушка Давы.
Пожилая женщина встала на защиту внучка и напомнила о прошлом Лазарева. Родственница блогера отметила, что в свое время Сергей оказался на "Евровидении" по просьбе влиятельного исполнителя.
"Постеснялся бы это говорить. А ничего, что этот великий и душой и сердцем человек за ручку довел Сережу до "Евровидения". В этом месте надо было прикусить язычок", – высказалась Милена Васильевна.
Многочисленная аудитория мгновенно угадала имя главного спасителя Сергея Лазарева. В данном случае речь идет о короле российской эстрады. И правда, роль Киркорова сложно переоценить. Подписчики принялись обсуждать нелегкий путь исполнителя и бесспорную поддержку Филиппа Бедросовича на ежегодном фестивале. Остается только гадать, разрешится ли спор между двумя финалистами мирным путем?
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