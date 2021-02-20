"Убрать, уволить!": обнаглевших Барановскую и Гордона гонят с Первого канала

Народ негодует из-за вызывающего поведения звезд. По мнению зрителей, телеведущие не помогают найти гостям студии общий язык, а, напротив, провоцируют их, устраивая скандалы.
В инстаграм-аккаунте "Новости звезд" Юлию Барановскую и Александра Гордона подвергли резкой критике. Пользователи соцсети отметили, что ради рейтингов знаменитости орут и оскорбляют участников программы.
Многие просят руководство Первого канала навести порядок на популярном шоу, найдя замену ведущим. "Убрать, уволить!", – призвал один из фолловеров.
К слову, в новости говорилось о том, что Юлия Барановская и Александр Гордон признаны лучшей парой ведущих. Это и вызвало праведный гнев комментаторов, считающих, что звезды ведут себя, как "невоспитанное быдло".
Напомним, недавно в эфире шоу "Мужское/Женское" ведущие устроили гостям разборки. Александр Гордон в порыве эмоций назвал участницу передачи, нерадивую мать, тварью.
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