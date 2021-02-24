Садальский плюнул в Первый канал: Уберите бездарность

Как отметил актер, в стране не так уж много осталось от "великих дат" – только День победы и День защитника Отечества. Однако даже в такой знаковый праздник эфирная сетка, как считает артист, была заполнена позорными концертами.
Особенно Стасу Садальскому не понравилось, что мероприятия доверили Яне Чуриковой и Дмитрию Борисову. Он считает, что телеведущие совершенно не соответствуют уровню мероприятия. "Есть актеры академических театров. С голосами, с пониманием того, что происходит на сцене (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – заявил актер.
Также в личном блоге Стас Садальский опубликовал рейтинги нескольких каналов. Он отметил, что на схеме белым цветом помечены самые непопулярные программы. Если верить графику, сетка вещания Первого канала как раз оказалась невостребованной. "На главном канале страны – два унылых концерта с одними и теми же исполнителями. Что это? Зачем?" – ужаснулся артист.
Взбешенный положением дел блогер призвал убрать с федерального канала "профнепригодного" продюсера Юрия Аксюту. "Уберите бездарность", – потребовал Садальский.
Поклонники поддержали артиста, добавив, что сейчас действительно не хватает профессионалов. "Садальский молодец, прав!", "Соглашусь, в кои-то веки включила первый посмотреть концерт и не смогла слушать и видеть этих ведущих", "Согласна!!! Отвратительный концерт, в прочем как и все остальное на ТВ", – написали в комментариях.
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