"Дело в бабках": родителей покойной Началовой заподозрили в продажности

Светская обозревательница опубликовала в своем микроблоге в "ЖЖ" гневный пост. Ее взбесили слухи о святости Юлии Началовой и вышедший о ней фильм.
По словам Лены Миро, пора бы уже перестать спекулировать на имени умершей два года назад артистки. Особенное возмущение блогера вызвал мини-сериал о жизни и трагической кончине Юлии Началовой, в котором были опубликованы предсмертные аудиосообщения певицы.
"Любимица всех жирных баб, считающих себя отчего-то девочками, святая Началова даже заговорила с того света", – жестоко съязвила Лена Миро. "Продюсерка заявила, что переписки и сообщения от покойной озвучили с согласия ее родителей", – негодует обозревательница.
Факт того, что родители певицы согласились публиковать столь болезненную и интимную информацию, поверг блогера в шок. Лена Миро даже заподозрила, что в этой истории не обошлось без подкупа.
"Есть принцип: не понимаешь, почему шум? Дело – в бабках", – заявила она. Удивили блогера и слухи о святости Юлии Началовой, а точнее, о чудесах, которые поклонники якобы регулярно наблюдают на ее могиле.
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