Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Тяжелое и трагичное расставание: обнародованы шокирующие данные о семье Топалова и Тодоренко
Вслед за Джигарханяном: умерла Татьяна Власова
Освобождение Ефремова: Джигурда достал в Москве сенсационную информацию
"Максимум год живут": экс-жену Аршавина сжирает страшный недуг
партнеры
Пятница
29 января
Лента новостей
14:47
Песков ответил на вопрос о включении Донбасса в состав России
14:41
"Киборг!": Костомарову экстренно вскрыли глаз
14:38
"Невыносимо больно": Коллеги раздавлены трагическим уходом Ланового
14:20
В Подмосковье от передозировки умер ребенок
14:15
Манипуляции со внешностью Маликова привели к страшному: он побелел
14:09
Мать и бывшая жена объединились против Тимати
14:07
"Помолодела лет на 20!": преобразившуюся Марину Неелову не узнали
14:05
Зеленскому ответили на слова о "возвращении Крыма": Пора прекратить обманывать украинцев
14:05
Как фильм "Офицеры" помирил враждующих Ланового и Юматова: интересные факты о легендарной картине
14:03
После аварии в Алтайском крае погибла чиновница
13:50
Лукашенко взял на себя слишком много полномочий – эксперт Вассерман
13:47
"В чертах нет ума": Рынска плюнула в покойного Ланового
13:41
Госпитализация в нетрезвом виде и брошенная дочь: что не показали в фильме о Началовой
13:31
Орбакайте разбита смертью
13:24
Лукашенко раскрыл причину своей тайной инаугурации
13:20
Названы место и дата похорон скончавшегося от ковида Ланового
13:13
В Раде поддержали запрет вакцин из России
12:58
"Отчаянно честный": Захарова откровенно о Лановом
12:48
Стопы Меган Маркл признаны идеальными
12:44
Кормящая мать Подольская в коротких шортиках взбудоражила россиян
12:33
Эксперты высоко оценили итоги реставрации Северного речного вокзала
12:22
Сын Олега Табакова о собственной смерти: Меня должна сбить машина
12:20
Задержан подозреваемый в кровавой расправе на поминках под Анапой
12:15
"Они все в крови": Седокова сообщила о проблемах мужа со здоровьем
12:14
Он будет жить: убитый горем Шахназаров о трагедии великого Ланового
11:57
В Австрии после взрыва обрушился дом
11:46
Наслаждение по инструкции: звезде Netflix наняли профессионалку для секс-сцены
11:42
Коронавирус в России: за сутки выявили 19,2 тысячи случаев заражения
11:33
Три чиновника попали в опасное ДТП в Алтайском крае
11:30
"Да что же это такое?!": Милявская взвыла из-за несчастья с Дробышем
11:13
"Невозможно сдержать слёз": ошеломленная Бабкина назвала смерть Ланового "колоссальной потерей"
11:12
Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким Василия Ланового
11:06
Автобус из Махачкалы влетел в отбойник под Тамбовом
11:05
"Это был какой-то бзик": актер сериала "Женский доктор" трижды принимал роды у жены
10:58
Под Москвой спасли застрявшего в кабине крана рабочего
10:50
Как у Началовой: вдова раскрыла подробности смерти Грачевского
10:44
Фильм Кончаловского внесли в лонг-лист "Оскара"
10:23
"Уходит целая эпоха": отчаявшийся Пригожин почтил память Ланового
10:13
Умер изучавший озоновые дыры химик
10:04
"Это тяжело принять": актер Самойленко сообщил о трагедии в семье
09:52
Володин назвал самый важный закон января
09:52
В Забайкалье при пожаре погиб ребенок
09:52
Звездные роли: чем запомнился Василий Лановой
09:49
Гороскоп на февраль 2021 года
09:29
На Щелковском шоссе столкнулись три машины
09:27
Эксперт отреагировал на громкие заявления Лукашенко об амнистии
08:44
Не мог дышать и пережил клиническую смерть: обнародованы ужасающие детали предсмертных мук Ланового
08:42
"Мы все небезгрешны": вдова высказалась о любовной связи Караченцова с Азизой
08:11
"Теперь они снова встретятся!": новость о смерти Ланового убила вдову Этуша
07:51
Сбежавшая на Украину Максакова сообщила о связи с Лановым
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

По квартире Путина в Дрездене провели экскурсию
"В таком состоянии не выкарабкиваются": Бузова раздавлена болезнью
Гей-парад под видом панихиды: подробности похорон умершего от анального разрыва Шевчука
Федосеева-Шукшина заявила о готовности стать крестной матерью для ребенка любовницы Алибасова
Умер Василий Лановой
"Позор, стыд, хамство": Оскорбленный Панин обнародовал ужасающие детали похорон матери
Шоу-бизнес
Госпитализация в нетрезвом виде и брошенная дочь: что не показали в фильме о Началовой

Госпитализация в нетрезвом виде и брошенная дочь: что не показали в фильме о Началовой

Юлия Началова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
31 января российской певице Юлии Началовой исполнилось бы 40 лет. Но 16 марта 2-19 года в возрасте 38 лет Юля умерла. Ко дню памяти покойной артистки на первом канале вышел фильм о ней, который вызвал противоречивую реакцию зрителей.
прочитано 1120 раз

Юлия Началова умерла в результате массы осложнений от недолеченных хронических заболеваний. У нее был диабет, подагра. Все это носило аутоимунный характер, поэтому певице требовалось неотложное и интенсивное лечение, о работе надо было забыть. Но Началова без сцены не представляла себя, поэтому жертвуя собственным здоровьем, шла в студию звукозаписи и до последнего не отрывалась от творчества.

ПО ТЕМЕ

Обнародованы последние слова умирающей Началовой

 Юлия Викторовна Началова

Юлия Викторовна Началова певица

Кроме всего прочего, бывшая супруга футболиста Евгения Алдонина на протяжении долгого периода пыталась похудеть опасными для здоровья методами. Это сказалось на разрушении иммунитета.

Юлия Началова была госпитализирована только за несколько дней до смерти. Врачи диагностировали у нее обострение подагры, сильный скачок сахара и гангрену на ноге. Состояние было крайне тяжелым, ее перевели в искусственную кому. Врачам не удалось спасти певицу.

В память о Юлии Началовой сняли фильм о ее жизни. Первый канал показывал его три дня подряд. Картину обсуждали в эфире шоу "Док-ток" с Ксенией Собчак. На программу пришли родители певицы, ее друзья и коллеги, среди которых была и так называемая в СМИ "сестричка" Юлии Анна Исаева.

После эфира в Сети разразился настоящий скандал. У зрителей образовалось неоднозначное впечатление о фильме. Люди признали, что Юлия Началова все-таки была не святой, а в картине ее нарисовали настоящим безгрешным ангелом.

Пользователи Сети припомнили, как Юлию поймали за рулем в странном состоянии, после чего начался скандал. О том, как ее госпитализировали якобы в нетрезвом виде. По словам фанатов, это было за несколько дней до госпитализации. Врачи приравняли такое поведение к самоубийству, ведь с Юлиными диагнозами пить было категорически нельзя. Кто-то даже обвинил Началову в том, что она не занималась своей дочерью, Верой Алдониной и практически бросила ее ради работы, творчества и своих любовников.

Обвинили и родню Юлии Началовой. Фанаты считают, что состояние Юлии на грани было очевидно. Однако никто не заставил ее лечиться, все слепо верили ее уговорам о том, что все нормально. Все это было высказано несмотря на то, что поклонникам ужасно жаль безвременно почившую прекрасную певицу, которая могла бы добиться еще большего в своей жизни.

"Как вы все допустили это? Почему не заставили ее лечиться? И родители, и друзья мямлили одно и тоже, де Юля всех успокаивала и говорила, что все нормально... Люди, вы тупые что ли? Как может быть нормально, если у нее сахар в крови был выше 30-ти?" – недоумевали фанаты в Сети.

Напомним, у Юлии Началовой осталась дочь Вера Алдонина, которую воспитывают родители певицы. Также недавно в СМИ появилась информация о предполагаемом появлении на свет еще одного наследника звезды.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Автор: 29 января 2021, 13:41 Источник: "Экспресс-газета" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Россияне рыдают на прощании с Юлией Началовой в Москве

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
автору гнусного опуса <цензура>.<цензура>. покоя не дает прошмондявость блогерши Миро.
В программе ТВ у Шепелева четко установили, что девушка за рулем была трезвой. И дело не в фанатизме к творчеству, а в том, что на момент предательского поведения прохвоста с клюшкой, началова в семье была единственной, кто зарабатывал деньги на жизнь.
Гость
Ответить
Ясно что она жила с мужиками разными, потоскуха, а дочерью занимались не извесно кто, обычная <цензура>,,а
1

Популярные темы форума

Политика

Зеленскому ответили на слова о "возвращении Крыма": Пора прекратить обманывать украинцев
Лукашенко взял на себя слишком много полномочий – эксперт Вассерман
Лукашенко раскрыл причину своей тайной инаугурации
Эксперт отреагировал на громкие заявления Лукашенко об амнистии

Шоу-бизнес

Манипуляции со внешностью Маликова привели к страшному: он побелел
Мать и бывшая жена объединились против Тимати
"Помолодела лет на 20!": преобразившуюся Марину Неелову не узнали
"В чертах нет ума": Рынска плюнула в покойного Ланового

Проишествия

Изрезанная турком российская модель находится в тяжелом состоянии
В Москве задержали приезжего по делу о нападении на полицейских 23 января
"Вести" рассказали о подготовке аспиранта МГУ к погромам
Блогер Варламов раскрыл подробности своего задержания в Южном Судане: Камера с осиными гнездами

Lifestyle

Раздражение, стеснение и отсутствие туалета: неловкий момент между Гурченко и Басилашвили спас фильм "Вокзал на двоих"
Рыдающая Муравьева и восторгающийся Брежнев: легендарная "Москва слезам не верит" стала испытанием для Меньшова
Ежедневный риск и чешуйки из кинопленки: опасные съемки легендарного "Человека-амфибии"
Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Шоу-бизнес

"Теперь они снова встретятся!": новость о смерти Ланового убила вдову Этуша

Смерть актера стала шоком
Шоу-бизнес

"В чертах нет ума": Рынска плюнула в покойного Ланового

Артист ей никогда не нравился

Шоу-бизнес

Госпитализация в нетрезвом виде и брошенная дочь: что не показали в фильме о Началовой

Певица была не святой
Шоу-бизнес

Кормящая мать Подольская в коротких шортиках взбудоражила россиян

Артистка показала ноги

Гороскоп

Гороскоп на февраль 2021 года
Гороскоп на сегодня, 29 января 2021 года
Гороскоп на сегодня, 28 января 2021 года
Лить слезы бесполезно: новый прогноз от Василисы Володиной

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Травит детей": Тутберидзе разнесли в пух и прах из-за методов работы
Смолов рассекретил отношения с внучкой Ельцина
"Жалуются только слабые": Роднина разнесла ноющего Плющенко
"Будем драться без правил": Плющенко принял вызов хореографа Тутберидзе на дуэль

Регионы

Обновленный аэропорт Челябинска назвали именем Курчатова
В Подмосковье заболевшим школьникам поставлен предварительный диагноз
Путин и Воробьев открыли транспортную развязку в Химках
Известную журналистку Жанну Шеплякову жестоко убили в Рязани
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+