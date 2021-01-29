Госпитализация в нетрезвом виде и брошенная дочь: что не показали в фильме о Началовой

31 января российской певице Юлии Началовой исполнилось бы 40 лет. Но 16 марта 2-19 года в возрасте 38 лет Юля умерла. Ко дню памяти покойной артистки на первом канале вышел фильм о ней, который вызвал противоречивую реакцию зрителей.

Юлия Началова умерла в результате массы осложнений от недолеченных хронических заболеваний. У нее был диабет, подагра. Все это носило аутоимунный характер, поэтому певице требовалось неотложное и интенсивное лечение, о работе надо было забыть. Но Началова без сцены не представляла себя, поэтому жертвуя собственным здоровьем, шла в студию звукозаписи и до последнего не отрывалась от творчества.

Кроме всего прочего, бывшая супруга футболиста Евгения Алдонина на протяжении долгого периода пыталась похудеть опасными для здоровья методами. Это сказалось на разрушении иммунитета.

Юлия Началова была госпитализирована только за несколько дней до смерти. Врачи диагностировали у нее обострение подагры, сильный скачок сахара и гангрену на ноге. Состояние было крайне тяжелым, ее перевели в искусственную кому. Врачам не удалось спасти певицу.

В память о Юлии Началовой сняли фильм о ее жизни. Первый канал показывал его три дня подряд. Картину обсуждали в эфире шоу "Док-ток" с Ксенией Собчак. На программу пришли родители певицы, ее друзья и коллеги, среди которых была и так называемая в СМИ "сестричка" Юлии Анна Исаева.

После эфира в Сети разразился настоящий скандал. У зрителей образовалось неоднозначное впечатление о фильме. Люди признали, что Юлия Началова все-таки была не святой, а в картине ее нарисовали настоящим безгрешным ангелом.

Пользователи Сети припомнили, как Юлию поймали за рулем в странном состоянии, после чего начался скандал. О том, как ее госпитализировали якобы в нетрезвом виде. По словам фанатов, это было за несколько дней до госпитализации. Врачи приравняли такое поведение к самоубийству, ведь с Юлиными диагнозами пить было категорически нельзя. Кто-то даже обвинил Началову в том, что она не занималась своей дочерью, Верой Алдониной и практически бросила ее ради работы, творчества и своих любовников.

Обвинили и родню Юлии Началовой. Фанаты считают, что состояние Юлии на грани было очевидно. Однако никто не заставил ее лечиться, все слепо верили ее уговорам о том, что все нормально. Все это было высказано несмотря на то, что поклонникам ужасно жаль безвременно почившую прекрасную певицу, которая могла бы добиться еще большего в своей жизни.

"Как вы все допустили это? Почему не заставили ее лечиться? И родители, и друзья мямлили одно и тоже, де Юля всех успокаивала и говорила, что все нормально... Люди, вы тупые что ли? Как может быть нормально, если у нее сахар в крови был выше 30-ти?" – недоумевали фанаты в Сети.

Напомним, у Юлии Началовой осталась дочь Вера Алдонина, которую воспитывают родители певицы. Также недавно в СМИ появилась информация о предполагаемом появлении на свет еще одного наследника звезды.