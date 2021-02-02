"Особых секретов нет": Муценице сделала заявление о пластических операциях

Оказалось, что Агата не изменяет своим принципам. Единственное, что она одобряет – регулярные посещения косметолога и различные процедуры для увлажнения кожи. "Удивлена, что многие думают, что я удалила комки Биша. Я не прибегала к пластике лица, только поставила виниры. Но эстетические процедуры делаю регулярно, моя любимая – дермодроп, она отлично увлажняет", – рассказала актриса.
Она отметила, что изменения в ее внешности никак не связаны с хирургическими вмешательствами. "Изменения в моей внешности произошли, потому что с возрастом ушла детская припухлость лица, это естественно. То, что я выгляжу моложе своего возраста, мне льстит. Но особых секретов нет", – поделилась артистка. По ее мнению, важно ощущать себя молодой, тогда и вид будет соответствующий.
Однако один секрет Муцениеце все-таки раскрыла. "Хотя у меня есть своя методика: бег в холодную погоду (особенно когда выпадает снег)", – призналась она. К инъекциям Агата все еще относится отрицательно и не считает их необходимыми.
"Я боюсь делать уколы красоты", – прокомментировала артистка. "Считаю, что пока могу поддерживать молодость качественным уходом, правильным питанием и внутренним настроем – важно чаще смеяться и больше улыбаться", – подчеркнула она.
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