"Особых секретов нет": Муценице сделала заявление о пластических операциях

Звезда всегда выступала за натуральную красоту, однако именно ее постоянно обвиняют в нечестности в этом вопросе. Многие уверены: она удалила комики Биша, чтобы сделать лицо более худым, а также увеличила грудь. В последнем интервью актриса ответила всем тем, кто верит в эти слухи.

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