Неожиданный поворот в конфликте Кудрявцевой и Соседова

Лера Кудрявцева и Сергей Соседов устроили скандал. Блогер Марина Костина проанализировала произошедшее.

Кажется, между Лерой Кудрявцевой и Сергеем Соседовым пробежала черная кошка. Телеведущая и музыкальный критик вместе судят участников шоу "Суперстар! Возвращение". Все прошло не очень гладко. Уже долгое время поклонники обсуждают то, что произошло во время эфира и после него.

Дело в том, что блондинка обрушилась с критикой на певицу Любашу, а журналист остался недоволен Викой Цыгановой. В результате разгорелся скандал. Но больше всего зрителей поразило то, что спустя какое-то время в "Инстаграме" у бывшей Сергея Лазарева появилось фото с участниками конфликта. Все выглядели довольными, как будто бы ничего не было. Некоторые почувствовали себя обманутыми.

"По поводу Леры Кудрявцевой и Соседова – это чистой воды хайп. Мы прекрасно понимаем, что это шоу. И у каждого есть своя задача. Соседов – это злой полицейский, который всегда рубит правду матку. И продюсеры шоу инсценировали конфликт для рейтинга", – дала комментарий корреспонденту "Дни.ру" Марина Костина.

Как выяснилось позже, звезды собрались вместе, чтобы снять клип для Вики Цыгановой. Члены жюри приняли в нем участие как актеры. По сценарию, между ними должна была произойти ссора, а позже им нужно было бить друг друга воздушными шарами.