"Глупая девочка": 50-летнюю Кудрявцеву размазали по стенке после скандала

Недавно Арина Шарапова дала развернутое интервью, где поделилась своим мнением о современном телевидении. Она проанализировала некоторые конфликтные сцены, которые зародились на экранах, и объяснила их причины. В частности, под разнос звезды попала блондинка Лера Кудрявцева.
Опытная журналистка углубилась в раздор ведущей шоу "Секрет на миллион" и режиссера Сарика Андреасяна. В августе на музыкальном фестивале Лера Кудрявцева заявила, что у мужчины много кинокартин, но хорошего в них мало. В ответ на это мужчина осыпал обидчицу оскорблениями, а та в оправдание сказала, что руководствовалась сценарием.
Арина Шарапова узрела в конфликте вину своей коллеги и условно размазала ее по стенке. Лера Кудрявцева получила нелицеприятную характеристику. Примечательно, что до этого поступок блондинки смешали с грязью многие медийные личности, даже Алла Пугачева.
"Глупая девочка просто. Она глупенькая. Совершенно точно она получила деньги за ведение этой церемонии, а потом взяла и так вот опустила", — высказалась Арина Шарапова.
Как писали "Дни.ру", Лера Кудрявцева вызвала раздражение у зрителей программы "Суперстар! Возвращение". Она в пух и прах раскритиковала певицу Любашу, когда сидела в жюри проекта. Народ решил, что телеведущая не имеет права осуждать творчество известных артистов.