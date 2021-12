Стинг устроит "особенный перфоманс" с песней из сериала "Аркейн"

Британская знаменитость выступит на The Games Awards 2021.

Музыкант из Великобритании Стинг исполнит саундтрек из сериала "Аркейн" What Could Have Been на The Games Awards 2021 – это ежегодная церемония награждения в сфере киберспорта и компьютерных игр. Об этом в "Твиттер" сообщил устроитель мероприятия Джефф Кили.

По словам организатова, премия состоится 10 декабря в 04:00 по мск. Выступление Стинга с саундтреком из суперпопулярного сериала "Аркейн" "станет особенным перфомансом", отметил Джефф Кили.

Напомним, лента "Аркейн" стартована на Netflix 7 ноября. В основе проекта – видеоигра League of Legends, в которую в разгар пандемии коронавирусной инфекции онлайн играло более ста миллионов человек в месяц.

Сериал студии Riot Games почти сразу после премьеры очень полюбился зрителям. На IMDB "Аркейн" получил 9,4 балла из десяти, в то время как на "Кинопоиске" анимация находится в топе самых популярных сериалов и имеет рейтинг 9,1.

Действия анимационного сериала "Аркейн" разворачиваются в мире Рунтерра, а точнее в двух городах – в месте для богачей и ученых Пилтовере и Зауне, где живут отбросы общества. Центральные персонажи – осиротевшие сестры Вай и Паудер – вместе с приятелями грабят квартиру ученого в Пилтовере. Это событие запускает цепь событий, которые могут привести к войне между городами.