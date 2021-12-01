"Лучшая": возомнившую себя певицей Цымбалюк-Романовскую облизали с ног до головы

Накануне бывшая жена Армена Джигарханяна дала концерт в одном из столичных клубов. Сегодня же пианистка поделилась в своем инстаграм-аккаунте снимком с выступления – на фото женщина стоит перед микрофоном и, очевидно, поет. Артистка сердечно поблагодарила всех, кто провел этот вечер с ней, и отметила, что со своими зрителями ей было тепло и хорошо, несмотря на ненастную погоду.
Пользователи Сети периодически критикуют Цымбалюк-Романовскую за то, что, будучи известна как пианистка, она вдруг возомнила себя еще и певицей и теперь не только играет, но и поет на своих концертах. Однако в этот раз обошлось без критики, даже наоборот – в комментариях собрались самые преданные поклонники, которые буквально облизали блондинку с ног до головы.
Восхищенные фолловеры написали:
"Виталина, лучшая!" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Как всегда очаровательна!!!", "Хороша! Нежна! Красива! Благородна Виталина!", "Очень красивый кадр", "Вы не оставляете равнодушными!".
Люди, посетившие концерт, отметили, что выступление действительно удалось на славу. А другие даже поинтересовались, как можно попасть на концерт такой универсальной артистки.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что россияне пришли в восторг от вида разинувшей рот Виталины Цымбалюк-Романовской.