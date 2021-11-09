Страстный роман Пугачевой и Галкина признали фикцией: Холодный расчет

Примадонна российской эстрады и популярный юморист создали крепкий союз, несмотря на условности и большую разницу в возрасте. Алла Пугачева давно не появляется на телевидении, не говоря уже о сцене, а Максим Галкин пытается хорошо обеспечивать пожилую избранницу и двоих детей от суррогатной матери.
Связь супругов выглядит вполне прагматичной: он — добытчик, она — хранительница домашнего очага. При этом на публику никто из них не заявляет о семейных проблемах и конфликтах. Для поклонников Алла Пугачева и Максим Галкин создали картинку идеальной семьи на вес золота, которую транслируют в инстаграм-аккаунтах.
И пока доверчивый народ верит в безусловную любовь между комиком и певицей, эксперт Валентин Малиновский раскрыл правду о романе артистов. Психолог проанализировал их отношения и пришел к выводу, что особой страсти между супругами и не было. По его мнению, Алла Пугачева и Максим Галкин заключили договорной брак. Иначе такую практику отношений называют сделкой с холодным расчетом.
Эксперт считает, что Алла Пугачева и Максим Галкин на своем примере показывают, что отношения в договорной форме имеют место быть. "В скором времени такая форма будет распространенной", — отметил специалист в области психологии.
Популярные темы форума
Беда
Мать оставила 4х летнию девочку на отца и свекровь.
Блефаропластика, у кого сделать
Масовая драка в Домодедово
Хоккеист Иван Биткин