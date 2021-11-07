"Убийцы!": напуганный Даня Милохин ответил на угрозы

Фигуристка и певец уже свободно и легко чувствуют себя вместе. Тиктокер даже начал вести себя развязно со спортсменкой, чем вызвал ее негодование. Даня Милохин стал называть Евгению Медведеву Жекой. Это очень не понравилось звезде льда.
Фигуристка тактично в шутку отметила, что Даня Милохин забывает, что коньки — это холодное оружие. Кроме того, чемпионка мира заявила, что со столь опасным атрибутом спортсменов даже не пускают на борт воздушного судна. Артист очень удивился этой информации и испугался. "Убийцы!", — сказал он.
Разумеется, угрозы коньками — только шутка Евгении Медведевой. Фигуристка старается, чтобы популярный блогер блистал на льду во время каждого выпуска телепроекта. Примечательно, что в начале их прокатов знаменитость сомневалась в том, что Даня Милохин справится с трудными задачами. Блогер это ценит.
Напомним, ранее Даня Милохин признался, что Евгения Медведева нравится ему как девушка. При этом 19-летний исполнитель подчеркнул, что не собирается заводить с фигуристкой романтических отношений, поскольку хочет быть в статусе свободного парня.
Популярные темы форума
Беда
Мать оставила 4х летнию девочку на отца и свекровь.
Блефаропластика, у кого сделать
Масовая драка в Домодедово
Хоккеист Иван Биткин