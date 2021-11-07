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Шоу-бизнес
"Убийцы!": напуганный Даня Милохин ответил на угрозы

"Убийцы!": напуганный Даня Милохин ответил на угрозы

Даня Милохин разозлил свою партнершу по проекту Первого канала "Ледниковый период". Евгения Медведева даже в шутку пригрозила ему расправой.
прочитано 1963 раза

Фигуристка и певец уже свободно и легко чувствуют себя вместе. Тиктокер даже начал вести себя развязно со спортсменкой, чем вызвал ее негодование. Даня Милохин стал называть Евгению Медведеву Жекой. Это очень не понравилось звезде льда.

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Даня Вячеславович Милохин тиктокер, рэп-исполнитель, блогер

Фигуристка тактично в шутку отметила, что Даня Милохин забывает, что коньки — это холодное оружие. Кроме того, чемпионка мира заявила, что со столь опасным атрибутом спортсменов даже не пускают на борт воздушного судна. Артист очень удивился этой информации и испугался. "Убийцы!", — сказал он.

Разумеется, угрозы коньками — только шутка Евгении Медведевой. Фигуристка старается, чтобы популярный блогер блистал на льду во время каждого выпуска телепроекта. Примечательно, что в начале их прокатов знаменитость сомневалась в том, что Даня Милохин справится с трудными задачами. Блогер это ценит.

Напомним, ранее Даня Милохин признался, что Евгения Медведева нравится ему как девушка. При этом 19-летний исполнитель подчеркнул, что не собирается заводить с фигуристкой романтических отношений, поскольку хочет быть в статусе свободного парня.

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Даня Милохин. Фото: Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com
Автор: 7 ноября 2021, 22:16 Источник: Ютуб-шоу "Замутим бьюти" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость889704
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У меня ощущение что Этого-"Дебилохина"как раз из дурки и выпустили на свет,дабы позабавить народ,новой и редкой-"Шибзданутой-Зверушкой".Вот только правда этим только народ скорее спугнули чем удивили и позабавили?!!Над ним только если посмеяться как на,-"Поехавшую-Кракозябру"можно,а так н только раздражение вызывает!!!
Нурима Джабаева
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Любимая девочка Германа Грефа.
Рита
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По внешнему виду настоящий дебиленок
Гость894377
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да он-жэ болен!!!!! его изолировать в дурку под круглосуточное лечение! зачем вы его пиарите ?перестанте пиарить! пример навальный перестали вспоминать? все никто и непомнит сидит он и будет сидеть!ЭТОГО ТУДАЖЭ В ДУРКУ! а лучшэ в армию в стройбат!
Гость ЮВЕНТА
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даня этот никто и звать никак.....
1 канал закрыть.
Одни непонять кто.
ЛИКА
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Сколько можно пиарить этого недоразвитогоЧто.большенет никого Как сказились с этим дебилым
Гость894329
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Гость894296
Хоть бы он упал на льду во время проекта - вот была бы потеха.
Это ж как надо завидовать человеку, чтобы желать ему такого?
Гость894329
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Гость 568390
Малыш, дырявый малыш, кукляшка наркотная. в руках Сберовского покровителя, пустое место, насекомое.
Дааа? Это покровитель за него так блестяще катается на льду? Завистливые ничтожества, ищущие оправдания своей убогости.
Гость894329
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Гость 568390
Малыш, дырявый малыш, кукляшка наркотная. в руках Сберовского покровителя, пустое место, насекомое.
Даа? Этор <цензура>
Гость 568390
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Малыш, дырявый малыш, кукляшка наркотная. в руках Сберовского покровителя, пустое место, насекомое.
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