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Шоу-бизнес
Рискнули жизнями: Джиган и Самойлова подвергли своих детей опасности

Рискнули жизнями: Джиган и Самойлова подвергли своих детей опасности

Рэпер Денис Устименко-Вайнштейн (Джиган) вместе с супругой Оксаной Самойловой и детьми отравился в путешествие.
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Далеко не каждый осмелится подвергнуть свою жизнь опасности ради новых эмоций и впечатлений, но Джиган и Оксана Самойлова все-таки отважились провести время вместе с детьми на яхте в открытом море. Накануне супруга рэпера рассказала своим подписчикам в "Инстаграм", что их судно попало в шторм. Его качало на протяжении 6-12 часов.

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Самойлова признала такое путешествие плохой идеей, однако не стала скрывать, что всем было очень весело. По ее словам, вся семья спала на яхте в гостиной на полу и очень радовалась, когда океан успокаивался. Также Оксана отметила, что дети были в восторге, это было одним из лучших моментов в их жизни.

Семья Джигана уже вернулась на сушу и, судя по публикации Самойловой в "Инстаграм", изнывает от спокойного времяпрепровождения.

Интернет-пользователи были откровенно шокированы тем, что рэпер и его супруга рискнули не только своими жизнями, но и жизнями детей ради такого путешествия. Многие отметили, что предпочли бы остаться на пляже, нежели беспокоиться за свою семью.

"Я человек-паника. Еще с детьми... У меня был бы уже инфаркт", "Я не рискнула бы детьми", – высказались подписчики Оксаны.

Ранее "Дни.ру" писали о травме, которую получила одна из дочерей Джигана. Девочка оказалась в инвалидной коляске из-за перелома пятки.

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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 6 ноября 2021, 11:47 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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Как менялась Самойлова за время отношений с Джиганом

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