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Шоу-бизнес
"Новые угрозы": Миллионерша Самойлова запугала судом скандального блогера

"Новые угрозы": Миллионерша Самойлова запугала судом скандального блогера

Жена рэпера Джигана устроила встряску своей обидчице. Оксана Самойлова начала войну.
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Светская львица Оксана Самойлова — успешная бизнесвумен, которая успевает зарабатывать большие деньги, вести блог и воспитывать четверых детей. Многие звездные мужчины откровенно заявляют, как рэперу Джигану повезло с женой. Эффектная брюнетка владеет собственной клиникой и выпускает свою линию косметики, а недавно запустила сетевой курс по личностному росту.

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Звезда вместе с партнерами создала программу, которая якобы обучает финансовой грамотности и помогает освоить востребованные на рынке профессии. Оксана Самойлова пригласила в своей проект опытных экспертов, в число которых вошла даже мать Илона Маска. Однако жену Джигана не только похвалили, но и обвинили в жажде наживы на бестолковой информации.


Скандальный блогер Марианна Франц опубликовала в своем инстаграм-аккаунте видео, в котором прозвучала масса негатива в адрес Оксаны Самойловой и ее курса. Результат не заставил себя ждать — критиканша получила досудебную претензию от адвоката светской львицы.

Марианну Франц настигла паника, ведь она не рассчитывала на то, что брюнетка примет жесткие меры. Ранее скандалистке удавалось решать такие вопросы мирным путем без юридического вмешательства. Оксане Самойловой удалось запугать свою противницу. "Новый день — новые угрозы", — заявила та, едва не расплакавшись.


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Фото: www.instagram.com / samoylovaoxana/
Автор: 29 октября 2021, 16:25 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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Как менялась Самойлова за время отношений с Джиганом

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