"Стресс и травма": что ждет сына влюбленной Иды Галич

Вчера звезды собрались на светском мероприятии в Москве. Блогер Виктория Кувшинчикова рассказала, почему коллеги могут обниматься на глазах у всех.

Еще год назад народ внимательно следил за парой Иды Галич и Алана Басиева. Поклонники были шокированы, когда узнали, что блогеры разводятся. Причину так пока никто и не назвал, но подписчикам точно известно, что экс-супруги до сих пор находятся в теплых отношениях. Также напомним, что они воспитывают маленького сына Леона.

Вчера брюнетка появилась на публике в шикарном черном платье. Ее засняли в объятиях редактора журнала Tatler Ариана Романовского. Молодые люди улыбались и много шутили. Ида выглядела влюбленной, однако на следующий день она выложила забавную сторис, в которой подбирала себе имя будущего мужа. Видимо, перед камерами звезды просто притворялись.

"У нас свадебная фотосессия, я понимаю?" – сказала Ида.

"Не исключено, что у них может быть симпатия, но скорее всего, это часть образа. Возможно, им так просто захотелось! Многие звезды иногда специально скрывают свои романы, Ида могла тем самым намекнуть своим подписчикам о симпатии! Я не вижу ничего зазорного в объятиях", – дала комментарий Виктория Кувшинчикова.

В нашем обществе принято считать, что женщина обязана посвящать все свое время наследникам. Не важно, находится ли она в браке или нет.

"Я с этим абсолютно не согласна. Я считаю, если женщине на пути встречается достойный мужчина, почему нет? Конечно, на ребенке никак не скажется. Если бы между ними был конфликт, то у ребенка мог быть стресс и трамва. А теплые объятия – это же светлые эмоции", – высказалась звезда "Инстаграма".

