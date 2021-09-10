"Кровоизлияния и опухоль": Галич госпитализировали вместе с маленьким сыном

У сына Иды Галич Леона случился припадок, что заставило знаменитость на несколько дней пропасть со всех радаров.

Произошедшее с маленьким наследником знаменитая брюнетка описала как "самые страшные четыре минуты" в ее жизни. В своем инстаграм-аккаунте Галич рассказала подписчикам, что припадок сына напоминал эпилептический, и очень напугал всех родных.

Взволнованная женщина сразу же вызвала скорую помощь. Медики приехали довольно быстро и забрали ребенка с родительницей в городскую детскую больницу. Там Галич услышала страшные вещи.

"Не помню, как дословно, сами понимаете, но что-то типа: необходимо МРТ дабы исключить кровоизлияния и опухоль," – с ужасом поведала звезда.



Врачи приняли решение госпитализировать ребенка и сразу начали обследование. Леону пришлось сдать множество анализов, чтобы исключить все самое плохое. Годовалый малыш стойко вынес все испытания и, к большому счастью, страшные диагнозы не подтвердились. Медики пришли к выводу о том, что судорога была вызвана отравлением.

Сейчас блогершу с сыном уже отпустили домой. Звездная мать и остальные родственники Леона постепенно приходят в себя, но еще продолжают следить за состоянием малыша. Брюнетка призналась подписчикам, что в больнице с ней лежали мамы с гораздо более сложными детками, поэтому ей было грех жаловаться на свою судьбу, но все же было очень страшно. Блогерша поблагодарила своих соседок, которые поддерживали ее, и пожелала, чтобы у них тоже все наладилось.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что оставленная мужем после родов Ида Галич упивается слезами.