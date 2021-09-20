31-летняя Галич находится в критическом состоянии: Пью таблетки

Ида Галич часто и откровенно общается со своими поклонниками. На этот раз она предложила задать ей вопросы в "историях" личного блога.

Ведущую спросили, как она относится к своим не совсем пышным формам. Знаменитость рассказала, что сейчас ей очень нравится ее грудь, хотя буквально недавно она боролась с "шальными мыслями". Она подчеркнула, что все сомнения развеялись вместе с другими "послеразводными думами" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред).

Также у Иды Галич поинтересовались, пытаются ли сейчас за ней ухаживать мужчины. Она опубликовала многозначительное фото в черно-белом стиле с бокалом вина. Красными буквами дива написала лишь две буквы "да". Углубляться в подробности она не стала.

Однако более всего поклонников до сих пор интересует то, как звезда "Инстаграма" пережила развод. Она опубликовала снимок в платье с откровенным вырезом и сообщила, что главное – позволить себе "прожить боль". По словам Иды, она этого не сделала и постоянно пыталась быть сильной, а потому сейчас приходится разбираться с непростыми и множественными последствиями.

Ида Галич написала, что ее психологическое здоровье сейчас не совсем в норме: она плохо спит и много нервничает. В последнее время знаменитость занимается йогой, а также думает о курсе психотерапии. "Пью таблетки", – честно призналась она.

