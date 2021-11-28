"Жила с ним по дурости": Вертинская сожалеет об отношениях с Градским

Правда, сама Вертинская в одном из немногочисленных своих интервью наличие штампа в паспорте о браке с Градским категорически отвергает. "Мы с ним не были расписаны, – клянется она. – Просто по дурости я какое-то время жила с этим человеком. Ничего плохого и ничего хорошего из этой связи не получилось. Да и не могло получиться".
Позже она признается: "С Сашей Градским у нас не сложилось, потому что мы абсолютно из разных "детских", из разной среды. Он воспитан на своей музыке, я — на музыке Вертинского. Нам нужно было оставить все на уровне романа. Да, все начиналось, как в сказке, но потом — быт, реальность. И вот наши реальности не совпали".
Больше о Градском она старалась не говорить вообще – видимо, слишком тягостными были те воспоминания. Их пути не пересекались в дальнейшем и они не общались.
Напомним, 72-летний певец перенес инсульт и лежал в нейрореанимации. А причиной его смерти в ночь на 28 ноября стал инфаркт головного мозга и осложнения после перенесенного в сентябре ковида.