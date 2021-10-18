Болтающей Мельниковой закрывают рот на "Ледниковом периоде": Не имею никакого права голоса

Актриса должна подчиняться продюсеру и партнеру.

Звезда сериала "Папины дочки" Дарья Мельникова участвует в шоу Первого канала "Ледниковый период". 29-летняя актриса катается с фигуристом Максимом Марининым.

В свежем интервью Дарья Мельникова рассказала, что все номера для ее выступлений в проекте придумывает продюсер Илья Авербух. В театре, по словам актрисы, у нее много способов самовыражения, например, она может предлагать режиссеру свои идеи. Между тем в "Ледниковом периоде" ситуация иная – Дарья практически ни на что не влияет. Мельникова должна лишь подчиняться указаниям Авербуха и Маринина.

"Я вообще не имею никакого права голоса, кроме как выбрать музыку, — это мой единственный козырь", – призналась "папина дочка". Впрочем, как заметила артистка, чаще всего ее музыкальный вкус жестко критикуется. "Мне обычно сразу говорят: да это херня полная", – поделилась она. В итоге Дарье ничего не остается как закрыть рот и довериться фигуристам.

Мельникова призналась также, что спортсмены во многом отличаются от актеров. Во-первых, они, как считает Дарья, заточены на результат. Во-вторых, очень дисциплинированы – фигуристы никогда не опаздывают на репетиции и не болтают попусту.

Сама Мельникова постоянно нагружает спортсменов лишней информацией. "Я все время болтаю — и на тренировке меня просто игнорируют", – поделилась актриса. Фигуристы, как считает звезда, очень умные и имеют "точное" чувство юмора.