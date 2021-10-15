"Ты пропадешь": Смольянинов запретил Мельниковой испытать новый опыт

Артистка участвует в шоу "Ледниковый период" Первого канала. Выяснилось, что Артур Смольянинов отговаривал ее от проекта.
Дарья Мельникова призналась, что экс-супруг заявил ей: "Не участвуй, ты пропадешь". Актер имел в виду напряженный график знаменитости и колоссальные нагрузки, которые ей придется испытывать.
Однако звезда доказала, что может успешно совмещать шоу с основной работой. Дарья Мельникова отметила, что не рассчитывает победить в проекте. Она уверена, что на "Ледниковом периоде" есть те, кто больше заслуживает победы. Своей же задачей артистка видит качественно выполнить каждый номер, чтобы не разочаровать зрителей и жюри.
Напомним, летом этого года стало известно, что Дарья Мельникова и Артур Смольянинов разводятся. Ради детей экс-супруги разошлись по-мирному и сохранили дружеские отношения.
Ранее звезда сериала "Папины дочки" призналась, что не так давно прошла через сложный период. По словам Дарьи Мельниковой, она теперь не понаслышке знает, что такое "депрессия, дно и выгорание". В Сети предположили, что актриса говорила о разводе с Артуром Смольяниновым.
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