"Это тварье мешает": Получившая оплеуху Бородина захлебывается злобой

Эмоциональные потрясения валятся на телеведущую одно за другим. Сначала Ксения Бородина скандально разводилась с мужем, затем — отмахивалась от разнообразной критики злопыхателей, а теперь намерена дать отпор тем, кто распространяет про нее клевету. Про знаменитость пустили шокирующий слух: якобы Ксения Бородина потребовала миллион за рекламу сбора денег на больного ребенка.
Узнав, что про нее говорят, звезда не смогла держать себя в руках. Фактически брюнетка получила оплеуху от своих ненавистников, ведь ее репутация подорвалась. Теперь Ксения Бородина захлебывается злобой и угрожает законом своим неприятелям.
Теледива призналась, что не может пропустить мерзкий слух мимо ушей. "Как?! Когда на кону жизни детей, а это тварье мешает тебе просто абсолютно безвозмездно просить за жизнь других детей!" — написала знаменитость в "Инстаграм". Ксения Бородина призвала сплетников нанимать адвокатов, поскольку она собирается затаскать их по судам.
Светская львица призналась, что спокойно переносит лживые высказывания о себе, когда они касаются внешности, одежды и недвижимости, но втягивать себя в скандал с участием больного ребенка она не позволит. "Делаете этим уродам просмотры! А они вам в уши вливают просто тупые сплетни!" — обратилась Ксения Бородина к россиянам.
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