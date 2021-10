"Ее эксплуатируют": врач вынес запевшей Грете Тунберг суровый приговор

Грета Тунберг впервые вышла на сцену с песне. Врач Илья Бурлаковский проанализировал выступление 18-летней девушки.

Несколько лет назад весь мир узнал о защитнице экологии Греты Тунберг. Речи 15-летней девочки из Швеции смотрели и обсуждали абсолютно все. Многие восхищались смелым подростком, а кто-то убеждал остальных, что Тунберг – всего лишь проект.

Сейчас девушке уже 18. Весь ажиотаж вокруг нее давно стих, но на днях она опять напомнила о себе. Грета вышла на сцену во время гала-концерта и исполнила песню 80-х "Never Gonna Give You Up". Видео с ее исполнением разлетелось по всему интернету. Поклонники и хейтеры уже не первый день обсуждают поступок шведки.

"Грета Тунберг – это хайпажорка, которая показывает имитацию бурной деятельности. При этом главная задача – удивлять общественность и эпатировать", – дал свой комментарий корреспонденту "Дни.ру". врач Илья Бурлаковский.

Несмотря на то, что на сцену экоактивистка вышла, чтобы показать общественности, что она и ее коллеги – не "злые подростки", какими их многие видят, а обычные люди, которые умеют на время забывать о проблемах.

"Она проект больших кукловодов. Безусловно, ее эксплуатируют в своих целях, это уже известный факт! Она информационный рупор, опасный для нашей страны. По поводу ее выступления, конечно, это было сделано специально! Ради обсуждений!" – подытожил эксперт.