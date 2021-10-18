Расчувствовавшийся Богатырев впервые показал лицо сына Арнтгольц***

Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц перестали скрывать свое счастье.

В честь Дня отца 36-летний актер поделился со своими подписчиками трогательным снимком, на котором он запечатлен вместе с маленьким сыном Данилой. Супруга артиста – Татьяна Арнтгольц родила мальчика еще в феврале этого года, но прежде Марк Богатырев показывал наследника лишь со спины, теперь же сделал исключение.

На снимке очаровательный малыш сидит на плечах у счастливого папы и внимательно смотрит в камеру. Мужчина при этом аккуратно придерживает сына и блаженно улыбается. Под семейным фото Богатырев признался, что у него не было папы, но сам он с детства мечтал о собственных наследниках и всегда хотел стать для них хорошим отцом.

Расчувствовавшийся актер поблагодарил свою возлюбленную Татьяну Арнтгольц за радость отцовства, которую она ему подарила.

"Буду стараться стать хорошим отцом", – написал Богатырев.

Поклонники актера пришли в восторг от трогательного снимка. Люди выразили уверенность в том, что у молодого отца все получится, и нашли в мальчике большое сходство с его звездным родителем.

Богатырев и Арнтгольц не любят афишировать свою личную жизнь. Пара тайно сыграла свадьбу и об ожидаемом пополнении в семье не говорила публично. Лишь недавно супруги стали немного раскрываться перед поклонниками. Ранее "Дни.ру" писали о том, что Марк Богатырев раскрыл детали свадьбы с Татьяной Арнтгольц.