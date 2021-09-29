Грохнувшуюся Мельникову из "Папиных дочек" реанимировали после травмы

Актриса Дарья Мельникова участвует в шоу "Ледниковый период". Звезда ситкома "Папины дочки" много тренировалась перед съемками первого выпуска проекта. В личном микроблоге артистка призналась, что с трудом справляется со стрессом. Дарью буквально трясет от нервного напряжения.
Кроме того, еще до первого проката Мельникова умудрилась травмироваться. Дарья грохнулась на льду. "Но меня реанимировали, поставили на коньки", – поделилась "папина дочка". Актриса рассказала также, что ей делали капельницы, а все ее тело в синяках.
Во время тренировок у Мельниковой не все получалось. Дарья постоянно испытывала страх.
Подписчики поддержали Дарью. Поклонники считают, что актриса – крепкий орешек и со всем справится, сообщает Пятый канал.
Как писали "Дни.ру", ранее Дарья Мельникова рассказала, как складываются ее отношения с бывшим мужем и коллегой по цеху Артуром Смольяниновым. Как оказалось, знаменитости следят за карьерными успехами друг друга. Дарья и Артур постоянно на связи, общаются как друзья.
Сейчас Дарья Мельникова пытается найти баланс между работой и личной жизнью. У знаменитости слишком плотный график, а она хотела бы уделять внимание детям.
Популярные темы форума
Боюсь рожать а муж требует
Первая любовь
Как отучить сына курить?
гороскоп