Барановская купила особняк в Подмосковье за баснословную сумму

На протяжении шести лет Юлия Барановская ведет ток-шоу на Первом канале "Мужское/Женское". Также к знаменитости часто обращаются рекламодатели. А еще экс-возлюбленная Андрея Аршавина – востребованная ведущая корпоративных мероприятий, поэтому она смогла накопить на дом мечты.
Как сообщают СМИ, Барановская приобрела двухэтажный коттедж на Рублево-Успенском шоссе за один миллион долларов. В доме имеется просторная гостиная, кухня и несколько санузлов. Каждый ребенок Юлии обзавелся собственной комнатой. Во дворе – огромный участок с оборудованной площадкой для детей.
Напомним, отцом всех детей Барановской является Аршавин. Недавно футболисту удалось добиться снижения алиментов на двух сыновей на дочь. Теперь спортсмен выпаливает экс-возлюбленной не половину своих доходов, а только три восьмых. Юлия недовольна решением суда, поэтому подала апелляционную жалобу.
Ранее "Дни.ру" писали, что "зенитовец" Андрей Аршавин высказался насчет сына, которого Юлия Барановская отдала в академию футбольного клуба "Спартака". По мнению футболиста, переманивать наследника бесполезно. Многие уверены, что таким образом телеведущая решила насолить бывшему возлюбленному.
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