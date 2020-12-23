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Шоу-бизнес

"Мы требуем отменить решение": Барановская объявила Аршавину войну за алименты

Юлия Барановская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Месяц назад Андрей Аршавин выиграл суд у бывшей супруги. Он добился снижения алиментов на троих детей. Теперь футболист официально выплачивает ведущей не половину своих доходов, а лишь три восьмых. Однако Юлия Барановская не собирается сдаваться.
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После прошлого судебного разбирательства ведущая отметила, что она искренне возмущена поведением бывшего мужа. По ее словам, он лично посетил последние заседание в Савеловском суде, но времени на детей у него нет. С младшей дочкой футболист не виделся уже два года.

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Юлия Геннадьевна Барановская

Юлия Геннадьевна Барановская Телеведущая

Андрей Сергеевич Аршавин

Андрей Сергеевич Аршавин футболист

Юлия Барановская намерена добиться своего, защищая интересы их общих детей. Вчера она подала апелляционную жалобу. Скоро в Мосгорсуде будет назначена дата ее рассмотрения.

Адвокат ведущей Тимур Матвеев прокомментировал ситуацию: "Мы требуем отменить решение и вернуться к принятой еще в 2014 году системе выплат". Он убежден: материальное положение футболиста позволяет ему выплачивать детям ту же сумму, что и раньше. Суду были предоставлены справки из налоговой, подтверждающие этот факт. Напомним, в прошлом году каждый из детей получал 300 тысяч рублей от отца.

Защитник Андрея Аршавина настаивает на том, что материальное положение футболиста сильно ухудшилось. Он вынужден выплачивать круглые суммы не только Барановской, но и бывшей супруге Алине Казьминой. У пары есть общая несовершеннолетняя дочь. Пока Есене не исполнилось три года, наряду с алиментами, футболист был вынужден также отдавать около 60 тысяч рублей на содержание ее матери.

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Автор: 23 декабря 2020, 10:56 Источник: "СтарХит" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Разведенная Барановская сильно изменилась

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