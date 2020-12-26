"Зенитовец" Аршавин набросился на отдавшую сына в "Спартак" Барановскую: Переманивать бесполезно

Андрей Аршавин и Юлия Барановская конфликтуют уже много лет. В основном, бывшие супруги спорят из-за детей. У телеведущей много претензий к футболисту, поэтому ее недавнее решение можно назвать местью экс-мужу.

Недавно младший сын Андрей Аршавина и Юлии Барановской стал воспитанником академии футбольного клуба "Спартак". Это решение приняла телеведущая. По мнению некоторых, таким образом Юлия насолила бывшему мужу, который много лет играл за "Зенит".

Аршавин, конечно, хочет, чтобы его наследник, восьмилетний Арсений, переехал в Санкт-Петербург и добился успеха в местном футбольном клубе. Однако футболист понимает: договориться с бывшей женой невозможно. "Переманивать сына в "Зенит" бесполезно. <...> Его мама никогда на это не пойдет", – пожаловался спортсмен.

Стоит отметить, что недавно Аршавин добился снижения алиментов на детей. Теперь футболист официально выплачивает бывшей супруге не половину своих доходов, а лишь три восьмых. Такое решение не устроило Барановскую. Недавно она подала апелляционную жалобу.

Напомним, у Андрея Аршавина и Юлии Барановской трое общих детей. В 2005 году телеведущая родила спортсмену сына Артема, через три года – дочь Яну, которая сейчас покоряет публику своими танцевальными способностями. Младший наследник Арсений появился на свет в 2012-ом.