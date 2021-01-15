"Мы наконец-то счастливы стали!": бывшая жена обратилась к мертвому Грачевскому

Смерть Бориса Грачевского стала шоком не только для поклонников киножурнала "Ералаш", но и для его многочисленных жен. Анна Панасенко состояла в браке с ним с мая 2010 по февраль 2014 года а в сентябре 2012-го родила дочь Василису.

Сам Грачевский после развода весьма прохладно отзывался о бывшей жене. "Слежу только за судьбой своей дочки – сообщил он корреспонденту "Дни.ру" в последнем интервью. – При встрече, конечно, мы не отворачиваемся, но мне ее жизнь совершенно неинтересна. Как и ей моя, насколько я понимаю. И слава богу. Хотя обид у меня нет, но я не в восторге от того, что она оставила мою фамилию. А что я могу тут сделать?!"

А Анна, узнав про смерть отца своей дочери, обратилась к нему через открытое письмо в социальных сетях: "Я отказываюсь верить, что тебя нет, – написала она. – Ты, наверное, пошутил над всеми нами, ты любил шутить, любил когда люди улыбаются. Боря, Боря, Боря, а что ты больше не позвонишь?! Больше не позвонишь мне и дочке Васе? Я пока не знаю, как скажу ей..."

"Мы наконец-то счастливы стали, Борь, ты в своей семье, я – в своей, – продолжает Анна Грачевская. – Я хотела сказать тебе спасибо за все, чему ты меня научил, чему я научилась у тебя. Я пока не понимаю, что происходит... Ты любил говорить, "я хожу по солнечной стороне жизни" Наверное, ты сейчас на ней. Я не готова прощаться с тобой, ведь каждый день на меня смотрят глаза с твоим прищуром".

Напомним, причиной смерти отца "Ералаша" стала коронавирусная инфекция. Почти месяц он провел в больнице под аппаратом ИВЛ и в состоянии медикаментозной комы.