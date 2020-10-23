"Меня не волнует ее жизнь!": Грачевский об отношениях с родившей от него молодухой

"На бедного Макара все шишки валятся" – гласит русская пословица. И 71-летний Борис Грачевский подтверждает ее справедливость. В 2018 году он признался, что у него диагностировали рак кожи, в связи с чем перенес несколько операций, облучение и химиотерапию. А на гала-ужин музыкальной премии "Виктория" режиссер и худрук детского киножурнала "Ералаш" пришел сильно хромающим...

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