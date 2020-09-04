Наталья Бардо шокировала сменой имиджа

Когда звезда опубликовала кадры, на которых позирует со стрижкой "под мальчика", поклонники были в ужасе. Некоторые даже отметили, что готовы отписаться от личного блога актрисы – настолько им не понравился новый образ.
Однако через пару дней Наталья Бардо показала видео, на котором показано, как с нее снимают парик. У фанатов тут же отлегло. Правда, уже через некоторое время звезда вновь удивила стрижкой и цветом волос. Теперь у подписчиков не осталось сомнения в том, что актриса просто примерила очередной шиньон.
В личном блоге Наталья Бардо опубликовала "Сторис", на котором предстала с рыжим каре. Вероятно, актриса примерила новый образ для роли.
Впрочем, уже все знают, что артистка готова но многое ради работы. Например, во время участия в шоу "Последний герой" звезда смогла без проблем положить в рот и прожевать "коктейль" из мадагаскарских тараканов и жуков. Так что, если режиссеру потребуется от актрисы кардинальная смена имиджа, Бардо раздумывать не станет.
Напомним, в начале лета появились слухи, что Марюс Вайсберг расстался с женой. Позже супруг Натальи опроверг эту информацию, заверив, что у них с артисткой все замечательно. Пара счастлива и воспитывает общего сына Эрика.
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