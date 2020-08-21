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Шоу-бизнес
Кардинальное преображение Натальи Бардо вызвало споры

Кардинальное преображение Натальи Бардо вызвало споры

Наталья Бордо. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса Наталья Бардо резко сменила имидж. Она предстала перед поклонниками с очень короткими волосами.
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Наталью Бардо привыкли видеть блондинкой с длинными волосами. Поклонники в "Инстаграм" очень удивились свежему фото звезды. На нем она предстала шатенкой со стрижкой под мальчика.

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Артистка сообщила, что подстриглась ради роли. Однако некоторые подписчики предположили, что знаменитость лукавит и всего лишь надела парик.

Новый имидж Натальи Бардо фолловеры восприняли неоднозначно. Одни восхитились преображением актрисы, заявив, что ей такая стрижка и цвет волос очень идут, и теперь она похожа на легендарную Одри Хепберн. "Наташа, тебе круто очень!", "Да ты просто пушка. Прелесть", "Нереальная", – осыпали комплиментами знаменитость поклонники.

Другие отметили, что будут скучать по длинным белокурым волосам актрисы. "Нет, только не это", "Больше не повторяйте", "Длинные волосы подходят больше", – считают подписчики.

Напомним, что в июне этого года в Сети сообщалось о разладе в паре режиссера Марюса Вайсберга и Натальи Бардо. Это не на шутку обеспокоило фанатов звезд. Мужчина опроверг информацию, заверив, что у них все прекрасно.

Как писали "Дни.ру", влюбленные уже давно вместе. Марюс Вайсберг и Наталья Бардо воспитывают общего сына Эрика.

Автор: 21 августа 2020, 14:49 Источник: Instagram ✓ Надежный источник

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