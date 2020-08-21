Кардинальное преображение Натальи Бардо вызвало споры

Наталью Бардо привыкли видеть блондинкой с длинными волосами. Поклонники в "Инстаграм" очень удивились свежему фото звезды. На нем она предстала шатенкой со стрижкой под мальчика.
Артистка сообщила, что подстриглась ради роли. Однако некоторые подписчики предположили, что знаменитость лукавит и всего лишь надела парик.
Новый имидж Натальи Бардо фолловеры восприняли неоднозначно. Одни восхитились преображением актрисы, заявив, что ей такая стрижка и цвет волос очень идут, и теперь она похожа на легендарную Одри Хепберн. "Наташа, тебе круто очень!", "Да ты просто пушка. Прелесть", "Нереальная", – осыпали комплиментами знаменитость поклонники.
Другие отметили, что будут скучать по длинным белокурым волосам актрисы. "Нет, только не это", "Больше не повторяйте", "Длинные волосы подходят больше", – считают подписчики.
Напомним, что в июне этого года в Сети сообщалось о разладе в паре режиссера Марюса Вайсберга и Натальи Бардо. Это не на шутку обеспокоило фанатов звезд. Мужчина опроверг информацию, заверив, что у них все прекрасно.
Как писали "Дни.ру", влюбленные уже давно вместе. Марюс Вайсберг и Наталья Бардо воспитывают общего сына Эрика.
Популярные темы форума
Вонь
Как вы относитесь к танцам на шесте?
См концерт Цоя ,по телеку ,толпа с ума сходит
в какой стране СНГ вы хотели бы жить?
Кого вы считаете сексуальным?
Кто отравил Навального?
Легкоступова скончалась
Можно или нужно? Вот в чем вопрос!
А вы бы хотели богатого?
Ассоциации с именем Лера?