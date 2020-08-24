Заснятая без скальпа Наталья Бардо ошеломила народ

Внимательные фанаты сразу заметили, что прическа выглядит слегка странно – уж больно ненатурально. Многие отметили, что подобный образ звезде не к лицу. Наталья Бардо старательно публиковала фотографии, рассказывая о том, что ей и самой непривычно так выглядеть.
В итоге актриса выложила в инстаграм-аккаунте видео, на котором с нее снимают "скальп", точнее парик. Ассистентка с силой тянет за накладку, и из-под шапки выпадают светлые длинные волосы актрисы. В подписи к ролику артистка призналась, что просто решила пошутить.
Поклонники неоднозначно отреагировали на розыгрыш. Некоторые отметили, что были близки к тому, чтобы отписаться от звезды – настолько им не нравился внешний вид актрисы.
"Я еще на первой фотке написала, что парик, причем довольно заметный! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Слава богу!!! Надеялась, что это парик", "А я купился на смену имиджа", "Фух блин. Это явно не твое", "Не нужно новую стрижку делать!! Вы и так крутая", – пишут в комментариях.
Напомним, в июне появилась информация о том, что Марюс Вайсберг и Наталья Бардо расстались. Позже режиссер опроверг слухи, заверив, что у них с возлюбленной все прекрасно. Пара счастлива и воспитывает общего сына Эрика.
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