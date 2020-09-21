Агитационный клип с Киркоровым разнесли: непонятно, о чем поют

Юрий Лоза считает некачественной композицию "Любимую не отдают", записанную в поддержку Александра Лукашенко. Музыкант не оценил и клип на эту песню.

Юрию Лозе нравятся лишь те песни, в которых понятны слова и смысл. Иные композиции не вызывают у музыканта положительных эмоций.

Например, песню "Любимую не отдают" певец послушал, не зная о том, для чего она была записана. В итоге Юрий Эдуардович не понял смысла композиции. И лишь потом музыкант узнал, что слова песни состоят из цитат Лукашенко. Лоза пришел к выводу, что высказывания президента Белоруссии являются минусом этого трека.

Впрочем, и без этого композиция сделана очень плохо, считает музыкант. При этом Юрий Эдуардович отметил, что не хочет упрекать артистов, которые вольно-невольно влезли в политику.

Напомним, 17 сентября на "Ютуб" появился клип "Артисты за мир – Любимую не отдают". В записи композиции и съемках видео приняли участие порядка 20 известных певцов из Белоруссии и России. В песне звучит голос Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Александра Буйнова, Аниты Цой и других знаменитостей.

Народ крайне негативно отозвался о клипе. По их мнению, российские артисты лишь подпортили себе репутацию. Спустя некоторое время в Сети появился скриншот сообщения, в котором якобы оправдывается Басков. На это заявление отреагировал Киркоров. Поп-король обеспокоился психическим состоянием своего друга.