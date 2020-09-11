Трусы Киркорова выставили на продажу в интернете

Чего только не найдешь в интернете из вещей российских артистов! В Сети можно купить личные предметы быта, носки и теперь даже трусы любимой звезды. Причем, ношенные, как обещает автор объявления.
Отметим, что стоит такая ценная вещь немало – полмиллиона рублей, и это со скидкой. Автор объявления утверждает, что такие трусы народного артиста России – "единый экземпляр" и "поношенные им же", пишет "Экспресс-газета".
На фото действительно трусы. Бордового цвета. Видно, что не новые. В комментариях люди с юмором отнеслись к публикации.
"Надо брать пока распродажа", – написал пользователь.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Филипп Киркоров распродает свои носки в соцсетях. Бизнес звезды пошел на спад из-за пандемии коронавируса. Шоурум артиста временно не работал, из-за чего звезда понесла убытки.
Популярные темы форума
Патриархат или матриархат?
Ну,я заметила ,что прошлые дети ,вообще мужчинам не нужны ,а вы?
Как вы относитесь к паре Ваперия и Пригожин?
Прошлые дети нужны мужчинам
Замуж за иностранца
Зара сидит на гречке
Вы когда нибудь уводили мужика?
Открытие границ!!! Давайте обсудим
Приключение Буратино "помните фильм?
Говядина или курица?