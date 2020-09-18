Народ обрушился с критикой на спевших для Лукашенко Киркорова и Баскова

Название песни "Любимую не отдают" является цитатой Александра Лукашенко. Президент произнес эти слова во время предвыборной кампании. На фоне непростой ситуации в Белоруссии артисты решили поддержать лидера, исполнив песню о республике.
В записи композиции приняли участие Анита Цой, Филипп Киркоров, Денис Майданов, Николай Басков, Диана Гурцкая, Александр Буйнов, Руслан Алехно и другие певцы. В клипе их обозначили как "артистов, выступающих за мир".
Любопытно, что функция оценки данного видео для пользователей Сети недоступна. Комментарии также закрыты. Поэтому люди решили высказаться в соцсетях.
Некоторые не поняли, почему российские артисты решили спеть о Белоруссии. "Причем тут Киркоров, Цой, Майданов, Басков... (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим.ред.)", "Любимую ВЛАСТЬ не отдают" российские простиартисты спели за таракана!", "Не знаю, чего власть этим добивалась, но артисты приобрели презрение точно", – написали зрители.
Напомним, акции протеста в Белоруссии начались 9 августа, в день выборов президента. Жители республики, жаждущие отставки Лукашенко, вышли на улицы. Первые дни протестов запомнились стычками граждан с силовиками.
Александр Григорьевич убежден, что к демонстрациям в республике имеет отношение Запад, желающий свергнуть его.
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