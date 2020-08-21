Питт больше не намерен терпеть издевательства Джоли

Недавно стало известно, что актриса хочет увезти детей в Великобританию. У звезды есть несколько мотивов. Во-первых, она мечтает, чтобы наследники были гражданами мира и познавали культуру других стран. Во-вторых, по слухам, артистка пытается всеми способами минимизировать общение детей с отцом.
Последнее время появилась надежда на то, что Брэд Питт и Анджелина Джоли смогут уладить все мирно. Актера несколько раз даже засняли у дома бывшей жены. Спустя столько лет общения исключительно через адвокатов редкие личные встречи – большой прогресс.
Однако, скорее всего, дружбе не бывать. Как сообщают инсайдеры, Брэд Питт сильно разозлился, когда узнал, что экс-супруга планирует переезд вместе с детьми. По словам актера, он уже устал бороться за возможность быть полноправным родителем.
Звезда считает, что Анджелина Джоли специально затягивает судебный процесс, чтобы дети как можно дольше оставались с ней. Брэд Питт намерен дать ей жесткий отпор, потому что устал терпеть издевательства со стороны бывшей возлюбленной, передает "Экспресс-газета".
Возможно, актриса просто ревнует отца своих детей к Дженнифер Энистон. По сообщениям СМИ, старые знакомые вновь общаются, и звезда сериала "Друзья" даже дружит с детьми Анджелины Джоли.
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