Питт больше не намерен терпеть издевательства Джоли

Известие о том, что Брэд Питт и Анджелина Джоли больше не вместе, стало шоком для фанатов. Родители шестерых детей официально развелись год назад, но до сих пор продолжают судиться за права опеки.

Недавно стало известно, что актриса хочет увезти детей в Великобританию. У звезды есть несколько мотивов. Во-первых, она мечтает, чтобы наследники были гражданами мира и познавали культуру других стран. Во-вторых, по слухам, артистка пытается всеми способами минимизировать общение детей с отцом.

Последнее время появилась надежда на то, что Брэд Питт и Анджелина Джоли смогут уладить все мирно. Актера несколько раз даже засняли у дома бывшей жены. Спустя столько лет общения исключительно через адвокатов редкие личные встречи – большой прогресс.

Однако, скорее всего, дружбе не бывать. Как сообщают инсайдеры, Брэд Питт сильно разозлился, когда узнал, что экс-супруга планирует переезд вместе с детьми. По словам актера, он уже устал бороться за возможность быть полноправным родителем.

Звезда считает, что Анджелина Джоли специально затягивает судебный процесс, чтобы дети как можно дольше оставались с ней. Брэд Питт намерен дать ей жесткий отпор, потому что устал терпеть издевательства со стороны бывшей возлюбленной, передает "Экспресс-газета".

Возможно, актриса просто ревнует отца своих детей к Дженнифер Энистон. По сообщениям СМИ, старые знакомые вновь общаются, и звезда сериала "Друзья" даже дружит с детьми Анджелины Джоли.