Киркоров в одних трусах развалился на диване

Записав песню вместе с 27-летним возлюбленным Ольги Бузовой Давидом Манукяном, Филипп Киркоров, очевидно, почувствовал себя молодым. Артист сменил образ: пышную шевелюру он заменил дредами, а блестящие костюмы – молодежными нарядами.
Перед поездкой в Грецию Киркоров заметно похудел, поэтому решил быть с поклонниками более откровенным. Накануне артист поделился фотографией, на которой запечатлен во время отдыха: артист лежит на диване, уставившись в телефон. Из одежды на Филиппе – только пляжные трусы.
Поклонники похвалили артиста за хорошую форму. "Огонь!", "Горячо!", "Постройнел", "Какой красивый Филипп", "Какой сексуальный мужчина", – написали пользователи Сети. В комментариях также отметился Андрей Малахов. Телеведущий решил пошутить: "Ты участвуешь в Men`s Physique (категория в соревновательном бодибилдинге – Прим. ред.)?"
Напомним, недавно Киркоров вручил Манукяну подарок – золотые часы, которые когда-то получил от Примадонны. Избранник Бузовой несказанно рад дружбе с поп-королем. Он не устает продвигать их совместный трек "Ролекс".
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