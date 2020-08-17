Киркоров доверил Манукяну подаренные Пугачевой часы: Филиппу с любовью от Аллы

Около недели назад в Сети появился результат совместной работы Филиппа Киркорова и Давида Манукяна (DAVA). Певцы выпустили клип на композицию "Ролекс", съемки которого проходили последние месяцы.

В ролике музыканты предстали в образах богатых артистов, которые живут роскошной жизнью: ездят на дорогих машинах, носят бриллианты и имеют все, что захотят. Народ с интересом воспринял новое амплуа короля российской эстрады – Филипп Киркоров в клипе носит косички на всю голову и читает рэп.

Правда, в целом успех клипа оказался сомнительным. За неделю видео посмотрели четыре с половиной миллиона раз, положительно оценили песню лишь 140 тысяч человек, а вот дислайки поставили 226 тысяч раз.

Впрочем, такой расклад не расстроил Давида Манукяна и Филиппа Киркорова. Музыканты получили истинное удовольствие от съемок, несмотря на то, что бюджет клипа оказался просто космическим. По слухам, только на одни лишь грилзы (насадки на зубы) артисты потратили по пять миллионов рублей каждый.

В "Сторис" своего инстаграм-аккаунта парень Ольги Бузовой похвастался еще одной интересной деталью. Как оказалось, в съемках были задействованы часы, которые Алла Пугачева подарила Филиппу Киркорову 25 лет назад.

Король отечественной эстрады доверил ценную вещь коллеге по сцене, разрешив продемонстрировать подписчикам золотой аксессуар. На обороте изделия красуется надпись: "Филиппу с любовью от Аллы. 1995 год".

Видимо, Ольга Бузова решила действовать, как Примадонна. После выхода клипа на песню "Ролекс" она тоже презентовала своему возлюбленному часы. Стоимость аксессуара с бриллиантовым браслетом составила пять миллионов рублей.